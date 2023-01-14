Рятувальники ліквідували наслідки ранкової атаки на столицю

Інформації щодо жертв та постраждалих внаслідок влучань немає

Зафіксовано влучання за кількома адресами у Голосіївському та Дніпровському районах

14 січня ворог здійснив чергову атаку на Київ. Зафіксовані влучання за кількома адресами у Голосіївському та Дніпровському районах, де були задіяні рятувальники. Про це повідомляє ДСНС України.

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Так, у Голосіївському районі за однією адресою, внаслідок падіння уламку ракети на територію одного із підприємств, виникла пожежа в складській металевій будівлі на площі 20 кв. м та пошкоджено віконні блоки в поруч розташованому 2-поверховому корпусі.

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До ліквідації наслідків залучалося 15 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.

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У Дніпровському районі внаслідок падіння уламку ракети на відкритій території біля будівлі одного із підприємств району, пошкоджено стіну на площі орієнтовній 25 кв. м, вибито вікна та пошкоджені комунікації.

Пожежі на місці не було, залучалося 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Інформації щодо жертв та постраждалих внаслідок даних подій немає.

Нагадаємо, у Дарницькому районі столиці уламки збитої ракети пошкодили машину.

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Зранку, 14 січня, росіяни атакували Київ ракетами. Обломки збитої ракети над столицею впали в Голосіївському районі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також внаслідок ранкової російської атаки на Київщину пошкоджено 18 приватних будинків.