Обстріл багатоповерхівки у Дніпрі: фото та відео з місця влучання

Рятувальники розбирають завали

Унаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

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Нагадаємо, під час масштабної повітряної тривоги, близько о 15:40, у Дніпрі прогримів потужний вибух.

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Окупанти обстріляли житлові квартали Дніпра фото: соціальні мережі

Росіяни влучили в багатоквартирний будинок. Про це повідомив заступник радника Офісу президента Кирило Тимошенко. «Жахливі новини з Дніпра. Попали в багатоквартирний будинок. Просто нелюди, немає як мінімум одного під‘їзду, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день. ДСНС і всі міські служби на місці», – повідомив Тимошенко.

Інформацію підтвердив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, він закликав жителів області дотримуватися правил безпеки. «Ще раз, знаходьтесь в безпечних місцях до кінця тривоги!!!», – написав очільник області.

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Нагадаємо, 14 січня в Україні втретє за день була оголошена тривога. Вона тривога розпочалася з 13:51 на Донечині і поширилася на всю країну, крім заходу. Близько 15:00 почали «червоніти» західні регіони. Станом на 15:02 «тривога» у всій Україні.