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    На Волині посадовці вкрали вугілля на 1,8 млн грн

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    Серед підозрюваних &ndash; колишні працівники: головний інженер та начальник технічного комплексу - На Волині посадовці вкрали вугілля на 1,8 млн грн
    Серед підозрюваних – колишні працівники: головний інженер та начальник технічного комплексу
    Фото з відкритих джерел

    Екскерівництво однієї з шахт у Нововолинську створило тіньову «схему» продажу палива

    У Волинській оперативники управління стратегічних розслідувань викрили злочинну «схему» розкрадання вугілля. За даними слідства, організував «схему» з незаконного збуту вугілля на той час керівник однієї з шахт. Про це інформує Нацполіція.

    Його спільниками в оборудках були головний інженер та начальник технічного комплексу шахти. Товар продавали та відвантажували, вказуючи у бухгалтерській документації неправдиві відомості щодо обсягів збутого кам’яного вугілля.

    Так, у товарно-транспортних накладних замість фактичних 30-35 тонн відвантаженого вугілля вказували лише 10. Крім того, занижували показники зольності, що впливало на ціну такого товару. Вантажівки з вугіллям виїжджали з території шахти без проходження процедури контрольного зважування і вивозили додаткові 20-25 тонн вугілля, яке ніяк не відображалося в господарській документації.

    Упродовж січня-липня 2020 року за такою «схемою» посадовці незаконно продали понад 12 тисяч тонн кам’яного вугілля на суму 1,8 млн грн.

    На підставі отриманих доказів колишнім працівникам – керівнику однієї з шахт у місті Нововолинськ, головному інженеру та начальнику технічного комплексу поліцейські повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

    Досудове розслідування триває.

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    Теги: вугілля Волинська область розслідування
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    На Волині посадовці вкрали вугілля на 1,8 млн грн