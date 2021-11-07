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    «Це – катастрофа». Тимошенко назвала головну помилку нинішнього уряду

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    Тимошенко зазначила, що влада не закупила дешевий газ улітку, і за це тепер відповість кожен українець - «Це – катастрофа». Тимошенко назвала головну помилку нинішнього уряду
    Тимошенко зазначила, що влада не закупила дешевий газ улітку, і за це тепер відповість кожен українець
    фото: glavcom.ua

    Влада не закупила дешевий газ влітку, припустившись катастрофічної помилки, зазначила Тимошенко

    Лідер фракції «Батьківщина» у Верховній Раді Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу «Україна 24» розповіла про катастрофічну помилку української влади.

    Тимошенко зазначила, що влада не закупила дешевий газ улітку, і за це тепер відповість кожен громадянин та кожна компанія.

    За словами політика, країна могла б заповнити свої підземні сховища, які вміщують 38 мільярдів палива, щоб забезпечити безпроблемний опалювальний сезон та електроенергію населенню за мінімальною ціною, але не зробила цього, тому енергетична криза є рукотворною.

    «Ви розумієте, яка це катастрофа. Заплатить за цю бездарність і цю корупцію кожен українець та кожне підприємство», – наголосила Тимошенко.

    Вона додала, що така ситуація сталася вперше за 30 років незалежності України.

    Нагадаємо, через нестачу вугілля на вітчизняних ТЕС, Україні довелося закуповувати електроенергію з Білорусі, а також домовлятися про постачання цього виду палива з США.

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    Теги: ТЕС газ вугілля Центренерго влада
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    «Це – катастрофа». Тимошенко назвала головну помилку нинішнього уряду