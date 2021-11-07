«Це – катастрофа». Тимошенко назвала головну помилку нинішнього уряду

Тимошенко зазначила, що влада не закупила дешевий газ улітку, і за це тепер відповість кожен українець

Влада не закупила дешевий газ влітку, припустившись катастрофічної помилки, зазначила Тимошенко

Лідер фракції «Батьківщина» у Верховній Раді Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу «Україна 24» розповіла про катастрофічну помилку української влади.

Тимошенко зазначила, що влада не закупила дешевий газ улітку, і за це тепер відповість кожен громадянин та кожна компанія.

За словами політика, країна могла б заповнити свої підземні сховища, які вміщують 38 мільярдів палива, щоб забезпечити безпроблемний опалювальний сезон та електроенергію населенню за мінімальною ціною, але не зробила цього, тому енергетична криза є рукотворною.

«Ви розумієте, яка це катастрофа. Заплатить за цю бездарність і цю корупцію кожен українець та кожне підприємство», – наголосила Тимошенко.

Вона додала, що така ситуація сталася вперше за 30 років незалежності України.

Нагадаємо, через нестачу вугілля на вітчизняних ТЕС, Україні довелося закуповувати електроенергію з Білорусі, а також домовлятися про постачання цього виду палива з США.

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