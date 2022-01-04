  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Зеленський приїхав у Буковель і поселився поруч із Коломойським – ЗМІ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Готель Radisson Blu Resort Bukovel, де&nbsp;Зеленський&nbsp;та&nbsp;Коломойський&nbsp;поселилися навіть на одному поверсі - Зеленський приїхав у Буковель і поселився поруч із Коломойським – ЗМІ
    Готель Radisson Blu Resort Bukovel, де Зеленський та Коломойський поселилися навіть на одному поверсі
    фото з відкритих джерел

    Олігарх каже, що «не планував» зустрічатися із президентом і вже начебто виїхав

    Президент України Володимир Зеленський приїхав у Буковель і поселився в готелі, де наразі перебуває олігарх Ігор Коломойський із родиною. Про це пише «Українська правда» з посиланням на два власні джерела.

    За інформацією видання, глава держави приїхав у готель Radisson Blu Resort Bukovel 4 січня й оселився там на п'ятому поверсі. В одному із сусідніх номерів розмістилася його охорона. Натомість його родини там не бачили.

    Паркувальний майданчик біля готелю 4 січня. Фото: УП
    Паркувальний майданчик біля готелю 4 січня. Фото: УП

    Паркувальний майданчик біля готелю 4 січня. Фото: УП
    Паркувальний майданчик біля готелю 4 січня. Фото: УП

    Водночас на тому ж п'ятому поверсі уже перебуває олігарх Ігор Коломойський. Коли саме він там оселився, ЗМІ не уточнює.

    Сам Коломойський у коментарі журналістам назвав це все збігом. «Не чув, не бачився і не планую. О 16:00 їду (у Дніпро – ред.)», – сказав він.

    Журналіст Юрій Бутусов написав, що олігарх Ігор Коломойський вислав редакції «Цензор.нет» свої фотографії з машини начебто як доказ, що він залишив Буковель та готель «Редісон», де розмістився президент Володимир Зеленський. Ось ці «доказові» світлини:

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Зеленський приїхав у Буковель і поселився поруч із Коломойським – ЗМІ
    Зеленський приїхав у Буковель і поселився поруч із Коломойським – ЗМІ

    Зазначимо, що власниками гірськолижного курорту «Буковель» зараз є дружина та син Ігоря Палиці – бізнес-партнера Коломойського.

    Читайте також:
    Теги: Ігор Коломойський олігархи Володимир Зеленський президент журналіст готель Буковель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський приїхав у Буковель і поселився поруч із Коломойським – ЗМІ