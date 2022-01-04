Зеленський приїхав у Буковель і поселився поруч із Коломойським – ЗМІ

Готель Radisson Blu Resort Bukovel, де Зеленський та Коломойський поселилися навіть на одному поверсі

Олігарх каже, що «не планував» зустрічатися із президентом і вже начебто виїхав

Президент України Володимир Зеленський приїхав у Буковель і поселився в готелі, де наразі перебуває олігарх Ігор Коломойський із родиною. Про це пише «Українська правда» з посиланням на два власні джерела.

За інформацією видання, глава держави приїхав у готель Radisson Blu Resort Bukovel 4 січня й оселився там на п'ятому поверсі. В одному із сусідніх номерів розмістилася його охорона. Натомість його родини там не бачили.

Паркувальний майданчик біля готелю 4 січня. Фото: УП

Паркувальний майданчик біля готелю 4 січня. Фото: УП

Водночас на тому ж п'ятому поверсі уже перебуває олігарх Ігор Коломойський. Коли саме він там оселився, ЗМІ не уточнює.

Сам Коломойський у коментарі журналістам назвав це все збігом. «Не чув, не бачився і не планую. О 16:00 їду (у Дніпро – ред.)», – сказав він.

Журналіст Юрій Бутусов написав, що олігарх Ігор Коломойський вислав редакції «Цензор.нет» свої фотографії з машини начебто як доказ, що він залишив Буковель та готель «Редісон», де розмістився президент Володимир Зеленський. Ось ці «доказові» світлини:

Зазначимо, що власниками гірськолижного курорту «Буковель» зараз є дружина та син Ігоря Палиці – бізнес-партнера Коломойського.

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