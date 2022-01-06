Як Зеленський та Єрмак відпочивають у Буковелі (фото)

Фото із застілля в шинку, де засвітились Зеленський, Єрмак та Демченко, оприлюднив журналіст

Президента Володимира Зеленського в Буковелі помітили разом з головою його президентського Офісу Андрієм Єрмаком та головою комітету з розвідки при президентові – Русланом Демченком. Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

«Президент Володимир Зеленський записав привітання до Нового року у колі людей, які мають авторитет в українському суспільстві. А ось у Буковелі Зеленський перебуває у колі людей, яких він за новорічний стіл поруч із собою посадити не наважився, бо деякі з них пов'язані із Москвою, а не із захистом України», – йдеться в повідомленні.

Він уточнив, що один із читачів «Цензор.нет» надіслав фото з Буковеля 5 січня.

«Президент Зеленський у кафе, поруч із ним голова Офісу президента Андрій Єрмак, навпроти президента – поки що не встановлена нами людина. За словами наших джерел, ліворуч спиною сидить навпроти Єрмака – Руслан Демченко – голова комітету з розвідки при президентові, проросійський політик, співавтор сумнозвісних Харківських угод щодо здачі Криму Росії. Президент Зеленський незаконно призначив Демченка на посаду з порушенням закону про люстрацію. Демченко є головною сполучною ланкою між Зеленським, Єрмаком та адміністрацією Путіна, оскільки має повну довіру Кремля», – підсумував журналіст.

4 січня стало відомо, що президент Зеленський відпочиває у Карпатах, і як повідомили ЗМІ, навіть поселився поруч із Коломойським у Буковелі.

Нагадаємо, у новорічну ніч 31 грудня 2021 року президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян із новорічним привітанням. У відеоролику, який транслювали українські телеканали, президент виголошував свою новорічну промову в компанії українських спортсменів, військовослужбовців, культурних діячів тощо.

Згодом український інженер-оптик, доктор фізико-математичних наук, професор із Чернівців Олег Ангельський, якого запросили на знімання новорічного привітання Володимира Зеленського, розповів про те, як все відбувалося. За словами професора, знімання тривали три дні: від 27 до 29 грудня. Він додав, що справжнє шампанськє гостям не наливали, замість нього була газована вода.

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