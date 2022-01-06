  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Повінь на Закарпатті: під водою залишаються дві сотні обійсть (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рятувальники працюють на місцях, роботи із відкачування води тривають - Повінь на Закарпатті: під водою залишаються дві сотні обійсть (фото)
    Рятувальники працюють на місцях, роботи із відкачування води тривають
    фото: zk.dsns.gov.ua

    Підтоплено також підвали та трансформаторні підстанції

    У Закарпатській області через паводок залишаються підтопленими близько 200 обійсть. Про це повідомляє Державна служба із надзвичайних ситуацій.

    Так, станом на 06:00 годину 6 січня внаслідок інтенсивних опадів, підняття паводкових вод та поверхневого стоку у воді було 177 дворогосподарств, 38 підвалів житлових будинків. Підтоплено також підвальне приміщення ЗОШ №3 смт. Великий Бичків та трансформаторні підстанції на території Берегівського, Хустського, Рахівського, Тячівського та Мукачівського районів.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Повінь на Закарпатті: під водою залишаються дві сотні обійсть (фото)
    Повінь на Закарпатті: під водою залишаються дві сотні обійсть (фото)
    фото: zk.dsns.gov.ua

    Рятувальники працюють на місцях, роботи із відкачування води тривають. Також спеціальні комісії здійснюють подворові обходи громадян, аби встановити наслідки збитків.

    Як повідомлялося, посеред зими на Закарпатті через сильні дощі у воді опинились будинки та дороги. Також сталися зсуви ґрунту і затоплені сотні гектарів сільгоспугідь,

    Нагадаємо, раніше на Закарпатті рятувальники витягнули з річки Ріка автомобіль Audi 100, який потрапив у водяний полон внаслідок підйому рівня води.

    Зазначимо, напередодні рятувальники попереджали українців про підйом рівня води у річках.

    Раніше синоптики зафіксували температурні аномалії у країнах Європи. 5 січня в Україні прогнозуються дощі, мокрий сніг, а на півдні температура підвищиться до +13°C

    Тим часом президент Зеленський відпочиває у Карпатах, і як повідомили ЗМІ, навіть поселився поруч із Коломойським у Буковелі.

    Теги: ЗМІ державна служба дороги полон автомобіль рятувальники паводок повінь Audi
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Повінь на Закарпатті: під водою залишаються дві сотні обійсть (фото)