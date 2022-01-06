Повінь на Закарпатті: під водою залишаються дві сотні обійсть (фото)

Підтоплено також підвали та трансформаторні підстанції

У Закарпатській області через паводок залишаються підтопленими близько 200 обійсть. Про це повідомляє Державна служба із надзвичайних ситуацій.

Так, станом на 06:00 годину 6 січня внаслідок інтенсивних опадів, підняття паводкових вод та поверхневого стоку у воді було 177 дворогосподарств, 38 підвалів житлових будинків. Підтоплено також підвальне приміщення ЗОШ №3 смт. Великий Бичків та трансформаторні підстанції на території Берегівського, Хустського, Рахівського, Тячівського та Мукачівського районів.

Рятувальники працюють на місцях, роботи із відкачування води тривають. Також спеціальні комісії здійснюють подворові обходи громадян, аби встановити наслідки збитків.

Як повідомлялося, посеред зими на Закарпатті через сильні дощі у воді опинились будинки та дороги. Також сталися зсуви ґрунту і затоплені сотні гектарів сільгоспугідь,

Нагадаємо, раніше на Закарпатті рятувальники витягнули з річки Ріка автомобіль Audi 100, який потрапив у водяний полон внаслідок підйому рівня води.

Зазначимо, напередодні рятувальники попереджали українців про підйом рівня води у річках.

Раніше синоптики зафіксували температурні аномалії у країнах Європи. 5 січня в Україні прогнозуються дощі, мокрий сніг, а на півдні температура підвищиться до +13°C

Тим часом президент Зеленський відпочиває у Карпатах, і як повідомили ЗМІ, навіть поселився поруч із Коломойським у Буковелі.