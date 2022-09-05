На Закарпатті попався росіянин із тротилом, набоями та гранатами (фото)

Зловмисникові загрожує до семи років за ґратами

Громадянин країни-терористки незаконно зберігав зброю та боєприпаси

На Закарпатті поблизу Ужгорода поліцейські спільно з колегами з СБУ затримали 48-річного росіянина, який зберігав удома зброю та боєприпаси. Про це повідомила поліція Закарпатської облатсі.

У сховку силовики виявили пістолети, гранати, тротилові та димові шашки, холодну зброю та набої калібру 45 мм. Всі ці речі слідчі вилучили у зловмисника під час проведення санкціонованого судом обшуку.

Відомо, що 48-річний громадянин Росії проживає на території України з 2004 року та наразі перебуває на умовному терміні за вчинення злочину – вимагання.

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Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання, йому світить позбавлення волі на строк до семи років.

Оперативники продовжують розслідування для встановлення походження зброї та мети її зберігання. Слідство у справі триває.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники впіймали 20 молодиків, які намагались втекти за кордон (фото).