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На Закарпатті попався росіянин із тротилом, набоями та гранатами (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
На Закарпатті попався росіянин із тротилом, набоями та гранатами (фото)
Зловмисникові загрожує до семи років за ґратами
фото: Найполіція

Громадянин країни-терористки незаконно зберігав зброю та боєприпаси 

На Закарпатті поблизу Ужгорода поліцейські спільно з колегами з СБУ затримали 48-річного росіянина, який зберігав удома зброю та боєприпаси. Про це повідомила поліція Закарпатської облатсі.

У сховку силовики виявили пістолети, гранати, тротилові та димові шашки, холодну зброю та набої калібру 45 мм. Всі ці речі слідчі вилучили у зловмисника під час проведення санкціонованого судом обшуку.  

Відомо, що 48-річний громадянин Росії проживає на території України з 2004 року та наразі перебуває на умовному терміні за вчинення злочину – вимагання.  

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Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання, йому світить позбавлення волі на строк до семи років.  

Оперативники продовжують розслідування для встановлення походження зброї та мети її зберігання. Слідство у справі триває. 

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники впіймали 20 молодиків, які намагались втекти за кордон (фото).

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Теги: боєприпаси поліція розслідування слідство Закарпаття

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