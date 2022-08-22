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Виманювали банківські дані: поліція викрила шахрайський call-центр

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Виманювали банківські дані: поліція викрила шахрайський call-центр
Фігуранти випитували у потерпілих їх банківські дані, які в подальшому використовували для зняття готівки
Нацполіція

Підрзрюваним загрожує до восьми років ув'язнення

Співробітники кримінальної поліції та слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, у співпраці з працівниками Мукачівського районного управління поліції, припинили злочинну діяльність шахрайського Call-центру, до штату якого входило понад 50 осіб. Про це повідомляє Нацполіція області.

«У ході оперативної роботи поліцейські з’ясували, що офіс шахрайської організації знаходиться на території міста Мукачево. Зловмисники виманювали гроші у громадян за наступною схемою: телефонували жителям різних областей України, представлялися працівниками банку та повідомляли про необхідність проведення операцій з їх банківськими рахунками», – йдеться в повідомленні.

Використовуючи психологічні методи впливу та діючи за підготовленою інструкцією, фігуранти випитували у потерпілих їх особисті банківські дані – зокрема йдеться про СVV-код до картки та термін її дії, – які в подальшому використовували для доступу до онлайн-банкінгу та зняття готівки з рахунків своїх жертв.

Тривають оперативні заходи зі встановлення організаторів та інших можливих осіб причетних до вказаної злочинної діяльності. Також поліція працює над тим, аби встановити коло постраждалих осіб. Попередня правова кваліфікація злочину – ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто Шахрайство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років.

Досудове розслідування у справі триває.

Нагадаємо, у травні Національна поліція України ліквідувала мережу шахрайських сall-центрів, через які зловмисники виманювали паролі від банківських карток у довірливих громадян.

Теги: Закарпаття поліція

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