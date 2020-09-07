Разумков пояснив, чому в Україні не варто легалізувати проституцію та марихуану



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Українське суспільство наразі не готове до легалізації проституції та декриміналізації легких наркотиків, - голова Верховної Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що українське суспільство наразі не готове до легалізації короткоствольної зброї, проституції та декриміналізації легких наркотиків. Про це він заявив в інтерв’ю «Українським новинам».

Зокрема, Разумков не впевнений, що українське суспільство повною мірою готове до легалізації короткоствольної зброї та й оборот марихуани, в тому числі в медичних цілях, він теж не підтримує.

«Я сам ніколи не вживав і, якщо ми говоримо про медичні цілі, то у нас дуже часто під гарною вивіскою з'являються погані ідеї. Тому не підтримую», - зазначив Разумков.

Голова Верховної Ради також підкреслив, що легалізація проституції теж не для українських реалій.

«Не думаю, що ментально, релігійно і історично українське суспільство буде готове до легалізації цієї сфери послуг», - додав спікер парламенту.

Як повідомлялось, у грудні 2019 року доопрацьований законопроект про легалізацію медичного канабісу був готовий до реєстрації у Верховній раді, його підписали понад два десятки народних депутатів від різних фракцій. Однак процес реєстрації було зупинено головою парламентської більшості без пояснення причин.

Напередодні керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія публічно підтримав ідею врегулювання канабісу для потреб медицини і науки і виразив готовність зареєструвати відповідний законопроєкт, підготований групою народних депутатів.

Нагадаємо, наприкінці червня під Офісом президента активісти вимагали легалізувати медичний канабіс.