Трамп звинуватив Байдена у вживанні заборонених речовин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп звинуватив Байдена у вживанні заборонених речовин

Раніше Трамп пропонував Байдену пройти тест на вживання заборонених речовин перед проведенням теледебатів

Президент США Дональд Трамп припустив, що його конкурент на майбутніх виборах Джо Байден приймає сильнодіючі препарати, що покращують працездатність.

Про це повідомляє Fox News.

«Я думаю, що, ймовірно, в цьому замішані наркотики», - сказав Трамп, не навівши жодних фактів.

У серпні Трамп в інтерв'ю Washington Examiner запропонував Байдену пройти тест на вживання заборонених речовин перед проведенням теледебатів у вересні.

У 2016 році Трамп пропонував те ж саме своєму тодішньому суперникові Гілларі Клінтон, оскільки, за його словами, вона «накачувалася» перед тим, як вийти до нього лицем до лиця. Клінтон відмовилася від цього.

Президентські вибори відбудуться в Сполучених Штатах 3 листопада.

До відома, Клінтон дала Байдену пораду для перемоги на виборах президента США.

Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.

Читайте також: