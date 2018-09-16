НАБУ відпустило Омеляна за кордон



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Омелян під час суду

Омелян отримав закордонний паспорт від НАБУ і виїхав у відрядження

Національне антикорупційне бюро України надало дозвіл підозрюваному в незаконному збагаченні міністру інфраструктури Володимиру Омеляну виїжджати у закордонні відрядження. Про це «Громадському» повідомив адвокат Омеляна Олександр Лисак.

«На виконання ухвали суду ми здали паспорти. І подали заяву до НАБУ, аби детектив надав дозвіл на виїзд у відрядження. Детектив НАБУ дав дозвіл. Паспорти надають і потім, після повернення (із закордонного відрядження — ред.), він (Омелян — ред.) має здати паспорти», — пояснив Лисак.

Нагадаємо, 13 вересня Омеляну детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Антикорупційної прокуратури повідомили про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні (ч.3 ст.368-2 та ст.366-1 Кримінального кодексу України).

Солом'янський районний суд міста Києва вирішив віддати міністра інфраструктури України Володимира Омеляна на поруки міністра з питань молоді та спорті Ігоря Жданова та народного депутата «Народного фронту» Федора Бендюженка.

Під час судового засідання, на якому суддя визначав запобіжний захід для міністра, сторона обвинувачення повідомила, що даними прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Северин має австрійське громадянство, а Марк і Анна – американське. До слова, Омелян спершу стверджував, що другі пологи його нинішньої дружини були безплатними. Українські журналісти назвали ці слова брехнею.

Омелян в інтерв’ю «Главкому» сказав, що у обох його дітей від другого шлюбу українське громадянство: і в Марка, і в Анни.

Омелян також висловив обурення підвищеною цікавістю суспільства та ЗМІ до факту народження його дітей в Сполучених Штатах.