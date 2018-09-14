Всі троє дітей Омеляна мають іноземне громадянство, - прокурор



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Володимир Омелян

Молодші діти міністра мають американське громадянство

Всі діти міністра інфраструктури Володимира Омеляна мають іноземне громадянство. Про це під час судового засідання у справі проти міністра за обвинуваченнями у незаконному збагаченні та недекларуванні майна.

За словами прокурора, молодші діти Омеляна – від шлюбу зі Світланою Бевзою, Марк та Анна, - мають американське громадянство. Старший сина міністра Северин, за даними сторони обвинувачення, має громадянство Австрії.

Як повідомлялось, Світлана Бевза народила міністру двох дітей у Сполучених Штатах (а як відомо, дитина, народжена у цій країні, отримує американське громадянство). Сам Омелян стверджував, що медобслуговування його дружина отримала безплатно. Пізніше Омелян пообіцяв журналістам зареєструвати дітей в Україні.