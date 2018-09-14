  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Всі троє дітей Омеляна мають іноземне громадянство, - прокурор

    • Розсилка
    Володимир Омелян - Всі троє дітей Омеляна мають іноземне громадянство, - прокурор
    Володимир Омелян

    Молодші діти міністра мають американське громадянство

    Всі діти міністра інфраструктури Володимира Омеляна мають іноземне громадянство. Про це під час судового засідання у справі проти міністра за обвинуваченнями у незаконному збагаченні та недекларуванні майна.

    За словами прокурора, молодші діти Омеляна – від шлюбу зі Світланою Бевзою, Марк та Анна,  - мають американське громадянство. Старший сина міністра Северин, за даними сторони обвинувачення, має громадянство Австрії.

    Як повідомлялось, Світлана Бевза народила міністру двох дітей у Сполучених Штатах (а як відомо, дитина, народжена у цій країні, отримує американське громадянство). Сам Омелян стверджував, що медобслуговування його дружина отримала безплатно. Пізніше Омелян пообіцяв журналістам зареєструвати дітей в Україні.

    Читайте також
    суд Володимир Омелян НАБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ