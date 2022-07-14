Оголошено підозри «ділкам», які привласнили 43 млн грн на закупівлях для ЗСУ

Злочинцям загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років

Зловмисники перерахували кошти, отримані від держави, на рахунки підконтрольних їм осіб, а потім легалізували їх

Слідчі Національної поліції повідомили про підозру групі осіб, які заробили 43 млн грн на закупівлі товарів на потреби Збройних сил України. Про це повідомляється на сайті Національної поліції.

У ході досудового розслідування встановлено, що директор суб’єкта господарської діяльності уклав кілька договорів із Міністерством оборони України на закупівлю товарів військового призначення.

Зокрема – захисної амуніції, форменого одягу та взуття, а також харчових наборів.

«Більшу частину отриманих коштів фігурант та двоє його спільників перераховували на рахунки фізичних осіб-підприємців як оплату за юридично-консультаційні послуги. Для приховування злочинних дій зловмисники вносили до офіційних документів завищену вартість замовлення на товари військового призначення. За такою схемою упродовж двох місяців зловмисники привласнили 43 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі Нацполіції директору суб’єкта господарської діяльності та двом його спільникам оголосили підозри за кількома статтями. Злочинцям загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Також для відшкодування завданих збитків накладено арешт на рахунки та корпоративні права осіб та підприємств, задіяних у злочинній схемі. Наразі тривають слідчі та процесуальні дії для документування фактів вчинення цими особами кримінальних правопорушень під час виконання укладених з Міністерством оборони України договорів на загальну суму 1,7 млрд грн.

Нагадаємо, раніше правоохоронці у Києві викрили шахрая, який наживався на маріупольцях.

Читайте також: