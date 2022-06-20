В Україні з’явилася нова шахрайська схема продажу пального: як не потрапити на гачок

Аферисти пропонують клієнтам купити в інтернеті паливні картки та талони

Аферисти створили новий сайт з продажу пального. Про це повідомляє мережа автозаправних станцій «Окко».

Аферисти пропонують клієнтам купити паливні картки, талони та електронні паливні талони, зазначаючи, що вони будуть відображатись у мобільних додатках відомих АЗК України, серед яких і мережа «Окко». Шахраї навіть пропонують заключити договір із зареєстрованою юридичною особою.

«Звертаємо увагу, що такий документ не має юридичної сили, а згадана юридична особа жодним чином не співпрацює з компанією «Окко». Закликаємо усіх клієнтів мережі «Окко» бути пильними і не переводити свої кошти на рахунки будь-яких неперевірених юридичних осіб і, особливо, на карткові рахунки невідомих осіб», – зазначили у компанії.

Нагадаємо, в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

У травні Головне управління Держпродспоживслужби провело перевірку більш ніж 100 автозаправних станцій у Києві. У результаті перевірок зафіксовано низку порушень на 36 АЗС.