Шахрайство замість евакуації: прокуратура оголосила підозру жителю Київщини

Юнакові загрожує до восьми років тюрми

Мешканець міста Переяслав-Хмельницький брав гроші за обіцяну евакуацію та зникав. Прокуратура оголосила підозру 23-річному юнакові. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру мешканцю м. Переяслав-Хмельницький Київської області у шахрайстві, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, у квітні 2022 року 23-річний підозрюваний створив у соціальній мережі Telegram оголошення про надання послуг з транспортування людей під час введеного воєнного стану в Україні, не маючи на меті надавати вказані послуги.

На оголошення відгукнулась дівчина, яка хотіла евакуювати з Маріуполя свою матір. Однак після здійснення нею передоплати, особа, яка обіцяла здійснити перевезення, зникла, не виконавши домовленостей. Прокурори спільно із слідчими поліції та співробітниками кіберполіції встановили шахрая.

У ході проведення обшуку за місцями його мешкання вилучено банківську картку, на яку здійснювався переказ коштів. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

«Правоохоронці перевіряють причетність молодика до вчинення аналогічних правопорушень. За скоєне підозрюваному загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі», – зазначили в прокуратурі.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці повідомили про підозру працівнику столичного оборонного заводу, який публічно заперечував війну проти України й закликав підтримувати рішення Росії.