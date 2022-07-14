Студент, який воював за «ДНР», отримав 12 років тюрми
Найманець добровільно мобілізувався до лав «115 полку «народної міліції» «ДНР»
Шевченківський районний суд Києва визнав винним студента четвертого курсу Донецького інституту залізничної інфраструктури Сергія Роповку у держзраді, участі в терористичній організації та перебуванні у незаконному збройному формуванні. Згідно з вироком суду від 11 липня, обвинувачений отримав 12 років тюрми, повідомляє «Главком».
За матеріалами справи 24 лютого 2022 року обвинувачений добровільно прибув до пункту збору мобілізованих «ДНР». Того ж дня його було зараховано до «окремого стрілково-снайперського взводу 3 батальону 115 полку «народної міліції» «ДНР» на «посаду» «снайпер-радіотелефоніст».
Роповка брав участь у бойових діях, а також перебував на контрольно-пропускних пунктах, де перевіряв документи мешканців населених пунктів, які захопили збройні сили РФ.
Злочинну діяльність обвинуваченого 27 квітня припинили військовослужбовці Збройних сил України в селищі Момонтове Харківської області, взявши його в полон.
У суді бойовик повністю визнав вину і щиро розкаявся. Повідомив, що на війну пішов по мобілізації. Зауважив, що спочатку з іншими військовими його доставили до російського Бєлгороду. Вже звідти на автомобілях з позначкою Z обвинувачений потрапив до Харківської області для участі у бойових діях проти України.
Після оголошення вироку суд розпорядився обрати обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, що в Україні триває 141-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.