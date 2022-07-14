Студент, який воював за «ДНР», отримав 12 років тюрми

Злочинну діяльність обвинуваченого 27 квітня припинили військовослужбовці Збройних сил України в селищі Момонтове Харківської області, взявши його в полон

Найманець добровільно мобілізувався до лав «115 полку «народної міліції» «ДНР»

Шевченківський районний суд Києва визнав винним студента четвертого курсу Донецького інституту залізничної інфраструктури Сергія Роповку у держзраді, участі в терористичній організації та перебуванні у незаконному збройному формуванні. Згідно з вироком суду від 11 липня, обвинувачений отримав 12 років тюрми, повідомляє «Главком».

За матеріалами справи 24 лютого 2022 року обвинувачений добровільно прибув до пункту збору мобілізованих «ДНР». Того ж дня його було зараховано до «окремого стрілково-снайперського взводу 3 батальону 115 полку «народної міліції» «ДНР» на «посаду» «снайпер-радіотелефоніст».

Роповка брав участь у бойових діях, а також перебував на контрольно-пропускних пунктах, де перевіряв документи мешканців населених пунктів, які захопили збройні сили РФ.

Злочинну діяльність обвинуваченого 27 квітня припинили військовослужбовці Збройних сил України в селищі Момонтове Харківської області, взявши його в полон.

У суді бойовик повністю визнав вину і щиро розкаявся. Повідомив, що на війну пішов по мобілізації. Зауважив, що спочатку з іншими військовими його доставили до російського Бєлгороду. Вже звідти на автомобілях з позначкою Z обвинувачений потрапив до Харківської області для участі у бойових діях проти України.

Після оголошення вироку суд розпорядився обрати обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що в Україні триває 141-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.