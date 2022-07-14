  1. Головна
  2. Новини
  3. Студент, який воював за «ДНР», отримав 12 років тюрми
рус
    Новини

    Студент, який воював за «ДНР», отримав 12 років тюрми

    Злочинну діяльність обвинуваченого 27 квітня припинили військовослужбовці Збройних сил України в селищі Момонтове Харківської області, взявши його в полон - Студент, який воював за «ДНР», отримав 12 років тюрми
    Злочинну діяльність обвинуваченого 27 квітня припинили військовослужбовці Збройних сил України в селищі Момонтове Харківської області, взявши його в полон
    скріншот з відео

    Найманець добровільно мобілізувався до лав «115 полку «народної міліції» «ДНР»

    Шевченківський районний суд Києва визнав винним студента четвертого курсу Донецького інституту залізничної інфраструктури Сергія Роповку у держзраді, участі в терористичній організації та перебуванні у незаконному збройному формуванні. Згідно з вироком суду від 11 липня, обвинувачений отримав 12 років тюрми, повідомляє «Главком».

    За матеріалами справи 24 лютого 2022 року обвинувачений добровільно прибув до пункту збору мобілізованих «ДНР». Того ж дня його було зараховано до «окремого стрілково-снайперського взводу 3 батальону 115 полку «народної міліції» «ДНР» на «посаду» «снайпер-радіотелефоніст».

    Роповка брав участь у бойових діях, а також перебував на контрольно-пропускних пунктах, де перевіряв документи мешканців населених пунктів, які захопили збройні сили РФ.

    Злочинну діяльність обвинуваченого 27 квітня припинили військовослужбовці Збройних сил України в селищі Момонтове Харківської області, взявши його в полон.

    У суді бойовик повністю визнав вину і щиро розкаявся. Повідомив, що на війну пішов по мобілізації. Зауважив, що спочатку з іншими військовими його доставили до російського Бєлгороду. Вже звідти на автомобілях з позначкою Z обвинувачений потрапив до Харківської області для участі у бойових діях проти України.

    Після оголошення вироку суд розпорядився обрати обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Нагадаємо, що в Україні триває 141-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна полон Україна вирок окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Студент, який воював за «ДНР», отримав 12 років тюрми