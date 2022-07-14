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    Новини

    Посилення агресії РФ лише збільшить підтримку України з боку США

    Голова комітету Сенату США з розвідки Марк Уорнер - Посилення агресії РФ лише збільшить підтримку України з боку США
    Голова комітету Сенату США з розвідки Марк Уорнер
    фото з відкритих джерел

    Західні партнери бачать лише продовження довгої серії наступальних дій Росії

    Американський сенатор від штату Вірджинія, голова комітету Сенату з розвідки Марк Уорнер заявив, що посилення агресії Росії проти України спричинить посилення підтримки України з боку США. Сенатор також наголосив, що продовжить роботу над допомогою Україні в галузях безпеки, роботі розвідки та на дипломатичному рівні.

    Відповідну заяву американський сенатор зробив у коментарі Guildhall.

    «Жорстокі дії та риторика, які ми бачимо у Путіна в останні місяці лише продовження довгої серії наступальних дій президента Росії. Посилена агресія Росії лише посилить підтримку США нашим українським партнерам та зміцнить колективну оборону НАТО», – заявив американський політик.

    «Ми повинні продовжувати тісно взаємодіяти з нашими партнерами та союзниками, щоб представити єдину позицію, рішуче протидіяти російській агресії, і я продовжуватиму працювати над тим, щоб Україна мала дипломатичну, силову та розвідувальну підтримку, якої вона так гостро потребує», – підсумував сенатор Марк Уорнер.

    У свою чергу американський сенатор від штату Пенсільванія Пет Тумі закликав забезпечити перемогу України, а також провчити Путіна та інших диктаторів, які спостерігають за тим, що нехтування суверенітетом сусідньої держави є великою помилкою.

    Раніше також у Європейському парламенті представник Франції депутат Рафаель Глюксманн закликав визначити стратегічною метою ЄС в Україні військову поразку Росії.

    Теги: росія окупанти США НАТО війна Україна окупація #stoprussia
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    Посилення агресії РФ лише збільшить підтримку України з боку США