Окупанти обстріляли Красногорівку: снаряд залетів у кімнату мирних жителів (фото)

Снаряд бойовиків на Донбасі пробив дах і влетів у кімнату місцевих мешканців

Жителям будинку пощастило, снаряд не розірвався

Під час обстрілів бойовиків селища Красногорівка Донецької області один снаряд влетів у житловий будинок: пробив дах та стелю і влетів у кімнату. Жителям будинку пощастило, снаряд не розірвався. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Бойовики обстрілювали селище близько 13:00 22 листопада. У прокуратурі вказують, що постраждалих серед цивільного населення через снаряд, що влетів у будинок, немає.

За фактом обстрілу правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Санкція цієї статті передбачає ув'язнення на термін від 8 до 12 років.

Наразі тривають першочергові дії слідства, слідчі встановлюють обставини подій та усіх причетних.

Бойовики на Донбасі не вперше обстрілюють цивільних із населених пунктів на лінії зіткнення. 19 листопада із гранатометів та мінометів обстріляли два селища: Катеринівку та Новозванівку.

14 листопада внаслідок обстрілу бойовиками селища Невельське було пошкоджено 9 будинків.Тоді в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися дві людини: 65-річний чоловік та 63-річна жінка. Рятувальники допомогли їм вибратися з-під уламків. А через три дні бойовики знову стріляли по Невельському: два будинки зруйновано повністю, ще п'ять пошкоджено.

17 листопада російські терористи серед ночі обстріляли українське село. Було пошкоджено сім будинків, два з яких зруйновано.



