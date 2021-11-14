Бойовики обстріляли селище на Донбасі: знищені будинки, люди опинилися під завалами (фото)

У результаті обстрілів російсько-терористичними угрупуваннями селища Невельське на Донеччині пошкоджено чотири приватні будинки

Щонайменше чотири приватні будинки пошкоджені в результаті обстрілу російсько-терористичними угрупуваннями селища Невельське Покровського району Донецької області. Два з них – знищені повністю. Про це голова Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко повідомив у Facebook.

Усі пошкоджені будинки, про які відомо на даний час, розташовані на вулиці Молодіжній.

«Під час обстрілу в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися люди – 65-річний чоловік та 63-річна жінка. Вибратися з-під уламків їм допомагали рятувальники. За щасливим збігом обставин, ніхто із цивільних не постраждав», – написав він.

Обстріл стався вночі. За повідомленням військових – зі 120 мм мінометів.

Інформація про пошкоджені будинки надійшла від рятувальників та правоохоронців, які разом з медиками швидкої допомоги прибули на місце події, щоб надати допомогу людям.

«Подальше обстеження селища та уточнення інформації про пошкодження відбудеться сьогодні силами правоохоронців та представників місцевої влади», – повідомив Кириленко.

Нагадаємо, у районі Попасної Луганської області під час виконання бойового завдання загинули двоє військовослужбовців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади – підполковник Руслан Прусов і майстер-сержант Вадим Федосеєв.

Як відомо, у Москві не виключають, що Росія може напасти на Україну. Москва визнала таку ймовірність за двох обставин.

До слова, за підрахунками керівництва ЗСУ, на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.

Нагадаємо, раніше американське видання Bloomberg повідомляло, що Росія перекидає танки до українського кордону.

Водночас речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що в Офісу президента немає інформації про скупчення російських військ біля кордонів України більше, ніж зазвичай.

Згодом РНБО визнала: Росія готує військовий тиск на кордоні з Україною.

Крім того, напружена ситуація нині зберігається на північно-західному кордоні. Колишній український президент Петро Порошенко закликав Зеленського негайно відправити війська на кордон з Білоруссю.