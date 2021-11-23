Війна Росії з Україною? Розглянемо варіанти

Ніхто не знає, що у Путіна на думці

Мовою оригіналу

Американцы предупреждают Россию и европейцев об опасной концентрации российских войск у границ с Украиной, даже указывают некие сроки в начале нового года. Американские высокие чиновники встречаются с чиновниками российскими и говорят об этом же.

Европа впервые по-настоящему задумалась о создании собственных объединённых войск и общего командования. Страны Балтии укрепляют границы с Россией. Россия, в свою очередь, заявляет, что ждёт провокаций от Запада и что «они не пройдут».

На этом фоне Сурков пишет статью о том, что смысл существования России в непрерывном расширении, и «что было вашим – станет нашим!»

При этом, сами американцы замечают, что не понимают смысла возможной новой агрессии, однако никто не знает, что у Путина на уме. Однако, попробуем зайти в эту ситуацию, если так можно сказать, с конца, с конечного результата.

Что может Путин добиться вторжением?

Рассмотрим от самого простого к сложному, и что может из этого получиться:

1. Путин вводит войска на Донбасс (мотив не важен) и аннексирует эту территорию. Да, но она и так его; кроме того, он не может аннексировать даже Беларусь – Лукашенко не хочет. Результат: новые санкции за открытый передел границ, непризнание всего, что можно.

2. Бомбардировка военной инфраструктуры Украины возле границы, как делает Израиль с недругами (вариант аналитика Александра Морозова). Но Украина ничего на границе не концентрирует, протестов со стороны России нет. Так что, это будет, снова-таки, наглое вторжение. Результат тот же, что и в первом варианте.

3. Ну, есть и вариант «доходим до Киева и вешаем на Верховной Раде русский флаг, или, в крайнем случае, ставим президентом какую-то марионетку». Ну, тут, как часто говорит Шендерович «кровью умоются» – думаю, пояснять, что поход на Киев – это будет последняя война для России, не говоря уже о санкциях и всех непризнаний всего на свете, не следует.

Поход на Киев – это будет последняя война для России, не говоря уже о санкциях и всех непризнаний всего на свете, не следует

Иными словами, что бы там не шевелилось в голове у Путина, любой из этих вариантов ничего не даёт, кроме новой консолидации Запада, который, плюнув уже окончательно на Россию, будет помогать Украине всем. Именно всем. И то, на что может решиться коллективный Запад, я даже предположить боюсь. И действия его будут оправданы, потому что Путин идёт в атаку «по Суркову», просто бессмысленно захватывая территорию (так это выглядит), а это уже общемировая опасность. Поэтому ответ будет соответствующий.

Есть еще неприятные нюансы для Путина. Тут у него выборы на носу, но трудно утверждать, что новая эта война рейтинг Путина поднимет. Похоронки и бессмысленная война рейтингу не способствуют. А даже наоборот. Русские солдаты, они, все же, не пушечное мясо, во-всяком случае, такова позиция их родителей.

Короче говоря, вот такая новая войнушка – она может привести, как ни странно, к потере Россией и Донбасса, и Крыма – сейчас так не кажется, но, в наше время, от стабильности до хаоса один шаг.

Конечно, все описанные варианты г-н Путин может в секунду опрокинуть, дав команду «В атаку!», но тут уж ничего не попишешь – «безумству храбрых поём мы песню».

Но иногда эта песня – похоронная.

Джерело: Эхо Москвы

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.