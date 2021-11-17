Російські терористи серед ночі обстріляли українське село (фото)

Вдруге за місяць бойовики обстріляли село на Донеччині

Пошкоджено сім будинків, два з яких зруйновано

На Донбасі бойовики вночі 17 листопада вже вдруге за тиждень обстріляли селище Невельське. Два будинки зруйновано повністю, ще п'ять пошкоджено. Про це повідомила поліція Донеччини.

Зазначається, що жертв серед населення немає. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Авдіївки. Правоохоронці з’ясовують, яка допомога потрібна місцевим мешканцям.

За інформацією поліціянтів, обстріл відбувся о 02:30. Селище наразі продовжують обстежувати.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Зазначимо, що це вже другий обстріл цього селища бойовиками впродовж останнього тижня. 14 листопада внаслідок обстрілу Невельського було пошкоджено дев'ять будинків.

Тоді в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися дві людини: 65-річний чоловік та 63-річна жінка. Рятувальники допомогли їм вибратися з-під уламків. Також внаслідок ворожих дій дістав поранення водій-санітар.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ.

Як відомо, у Москві не виключають, що Росія може напасти на Україну. Москва визнала таку ймовірність за двох обставин.

До слова, за підрахунками керівництва ЗСУ, на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.

Додамо, що Швеція готова направити своїх військових до України. Крім того, оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова розгорнутися в Україні на тлі побоювання російського вторгнення.

Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

Останні тижні Москва активно переміщає свої військові підрозділи поблизу українського кордону на Донбасі, створюючи загрозу вторгнення. Зокрема, наразі співробітники західних спецслужб мають у своєму розпорядженні дані, які свідчать про високу ймовірність нового російського вторгнення в Україну та дестабілізації ситуації біля кордону.