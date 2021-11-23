Окупанти поранили українського бійця на Донбасі

Бойовики вели вогонь у напрямку населених пунктів Зайцеве та Верхньоторецьке

Російські терористи на Донбасі сьогодні вже тричі порушували режим припинення вогню. Наш воїн отримав поранення, його доправили до лікарні. Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

«Із початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано три порушення режиму припинення вогню», – йдеться в повідомленні ООС.

Бойовики вели вогонь у напрямку населених пунктів Зайцеве та Верхньоторецьке. Противник застосовував станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

У районі селища Шуми окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілів один військовослужбовець ООС отримав поранення. Військовому надано медичну допомогу. Він евакуйований до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли.

Тим часом розвідка повідомляє, що Росія проводить масштабні навчання бойовиків на окупованому Донбасі.

Напередодні бойовий розвідник оцінив загрозу нового нападу на Україну.

Нагадаємо, міжнародні партнери нададуть Києву допомогу, якщо Росія наважиться на вторгнення до України. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за підсумками візиту до Канади.

Також стало відомо, чи готова Росія до нападу на Україну: думка генерала.

2 листопада американські видання The Washington Post та Politico оприлюднили супутникові знімки скупчення російських військ у прикордонних районах. У Кремлі заявили, що не коментуватимуть переміщення військ, оскільки воно стосується внутрішніх справ держави, а самі знімки назвали зробленими на кордоні Білорусі та РФ.

Згодом Захід вкотре попередив Україну про підготовку Росією масштабного вторгнення.

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