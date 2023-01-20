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Окупанти влаштували екологічну катастрофу, зруйнувавши греблю Каховської ГЕС

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти влаштували екологічну катастрофу, зруйнувавши греблю Каховської ГЕС
Екологічна ситуація у Дніпрі призводить до гибелі риби
фото: Запорізька обласна прокуратура

Рівень води у Каховському водосховищі та річці Дніпро продовжує знижуватись

У нижньому б’єфі річки Дніпро зафіксовано масову загибель риби через критичне зниження рівня води. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, внаслідок обстрілу російськими військовими греблі Каховської ГЕС зазнав пошкодження її затворний механізм. Це вплинуло на рівень води у Каховському водосховищі та річці Дніпро, який продовжує стабільно знижуватись.

Екологічна ситуація у водоймі призводить до гибелі водних біоресурсів, що може призвести до зриву нересту навесні 2023 року.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Запорізької обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження за фактом за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі тривають першочергові слідчі дії з метою установлення розміру збитків, завданих довкіллю.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Нагадаємо, у листопаді президент Володимир Зеленський попередив РФ, що підрив Каховської ГЕС означатиме для росіян оголошення війни усьому цивілізованому світу

Зеленський під час виступу перед Європейською радою заявив, що окупанти замінували греблі та агрегати Каховської ГЕС і тому необхідне втручання міжнародних спостерігачів. 

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підрив російськими терористами Каховської ГЕС призведе до величезної кількості людських жертв, а також унеможливить подачу до Криму на найближчі роки.

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Теги: Запорізька область річка Дніпро окупанти війна екологія прокуратура розслідування злочин

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