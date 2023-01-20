Окупанти влаштували екологічну катастрофу, зруйнувавши греблю Каховської ГЕС

Екологічна ситуація у Дніпрі призводить до гибелі риби

Рівень води у Каховському водосховищі та річці Дніпро продовжує знижуватись

У нижньому б’єфі річки Дніпро зафіксовано масову загибель риби через критичне зниження рівня води. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

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За даними правоохоронців, внаслідок обстрілу російськими військовими греблі Каховської ГЕС зазнав пошкодження її затворний механізм. Це вплинуло на рівень води у Каховському водосховищі та річці Дніпро, який продовжує стабільно знижуватись.

Екологічна ситуація у водоймі призводить до гибелі водних біоресурсів, що може призвести до зриву нересту навесні 2023 року.

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Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Запорізької обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження за фактом за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі тривають першочергові слідчі дії з метою установлення розміру збитків, завданих довкіллю.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Нагадаємо, у листопаді президент Володимир Зеленський попередив РФ, що підрив Каховської ГЕС означатиме для росіян оголошення війни усьому цивілізованому світу.

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Зеленський під час виступу перед Європейською радою заявив, що окупанти замінували греблі та агрегати Каховської ГЕС і тому необхідне втручання міжнародних спостерігачів.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підрив російськими терористами Каховської ГЕС призведе до величезної кількості людських жертв, а також унеможливить подачу до Криму на найближчі роки.

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