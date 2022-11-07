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Енергоатом пояснив, як вплине можливий підрив дамби Каховської ГЕС на ЗАЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Енергоатом пояснив, як вплине можливий підрив дамби Каховської ГЕС на ЗАЕС
фото ілюстративне

Руйнування дамби може призвести до незворотного падіння рівня води в водосховищі, з якого подається охолоджувальна вода для ЗАЕС

Енергоатом проводить аналіз впливу можливого підриву дамби Каховської ГЕС на безпеку роботи ЗАЕС. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

«Враховуючи інформацію про мінування дамби Каховського водосховища, шлюзів і опор Каховської ГЕС та, відповідно, високу загрозу підриву цих споруд, ДП «Енергоатом» на вимогу Держатомрегулювання терміново аналізує вплив наслідків, які такий підрив матиме на безпеку експлуатації Запорізької атомної електростанції», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що руйнування дамби може призвести до незворотного падіння рівня води в Каховському водосховищі, з якого подається охолоджувальна вода для ЗАЕС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Європейською радою заявив, що окупанти замінували греблі та агрегати Каховської ГЕС і тому необхідне втручання міжнародних спостерігачів. 

Згодом стало відомо, що підрив дамби Каховської гідроелектростанції було сплановано завчасно – основні роботи із замінування проведено ще в квітні. На дамбі Каховської ГЕС встановлено два військові «Камази», повністю завантажені ящиками з вибухівкою.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підрив російськими терористами Каховської ГЕС призведе до величезної кількості людських жертв, а також унеможливить подачу до Криму на найближчі роки.

Раніше радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов висловив думку, що Росія дійсно може підірвати дамбу на Каховській ГЕС. За словами Смірнова, треба розуміти, що з того боку – «мавпа з гранатою», від якої можна чекати всього чого завгодно.

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Теги: Херсонщина Запорізька АЕС Україна росія окупанти замінування Енергоатом

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