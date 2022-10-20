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Можливий підрив Каховської ГЕС: Данілов повідомив, якими будуть наслідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Можливий підрив Каховської ГЕС: Данілов повідомив, якими будуть наслідки
У разі підриву ГЕС найближчими роками буде неможливим водопостачання Криму
фото ілюстративне

Наслідки аварії на Каховській ГЕС матимуть величезні масштаби та величезну кількість людських жертв

Підрив російськими терористами Каховської ГЕС призведе до величезної кількості людських жертв, а також унеможливить подачу до Криму на найближчі роки. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє 24 канал.

Данілов розповів, що Рада нацбезпеки та оборони України розглядає таки варіант.

«Тоді взагалі я не можу пояснити, як світ повинен на це реагувати. Тому що це не тільки знищення об'єктів інфраструктури. Це буде аварія величезних масштабів з величезною кількістю людських жертв», – сказав Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що у разі підриву станції найближчими роками буде неможливим водопостачання Криму, а це питання дуже важливе для РФ.

«Інша справа, що вони можуть знищити наявні там агрегати і ті, які виробляли електроенергію для нашої країни. Це вони можуть зробити, у нас є інформація про ці речі», – додав політик.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти можуть здійснити напад на Каховську ГЕС, але звинуватити у цьому українських військових. Підтоплення, які можуть стати наслідком атаки, армія РФ використає як прикриття для запланований відступу з Херсонщини.

Як повідомила британська розвідка, вище керівництво Росії справді серйозно міркує про відступ із правого берега Херсонщини, але в умовах зруйнованих мостів це буде непростим завданням. 

До слова, триває 239-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Теги: Україна окупанти росія війна

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