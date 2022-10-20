Потрібні міжнародні спостерігачі на Каховську ГЕС та негайне розмінування дамби – Зеленський

Зеленський: «Якщо російські терористи підірвуть дамбу, то в зоні затоплення опиняться близько 80 населених пунктів»

Окупанти замінували греблі та агрегати Каховської ГЕС, необхідне втручання міжнародних спостерігачів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Європейською радою.

«У нас є інформація, що російські терористи замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС. Це один із великих енергооб'єктів. Дамба цієї ГЕС містить обсяги близько 18 млн кубометрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні затоплення опиняться близько 80 населених пунктів, включаючи Херсон», – заявив Зеленський.

За його словами, після підриву можуть постраждати сотні тисяч людей, може бути зруйновано постачання води значній частині півдня України. Цей теракт може залишити ЗАЕС без води для охолодження. Навіть роботу каналу з постачання води до Криму буде повністю зруйновано. Це справжнє ставлення РФ до Криму.

«Наслідки цього теракту можуть стати такими, що його називатимуть історичною катастрофою. За нашою інформацією, Росія підготувала все, щоб зробити цей теракт. Українських працівників викинули з Каховської ГЕС, там лише росіяни, вони повністю все контролюють», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підрив російськими терористами Каховської ГЕС призведе до величезної кількості людських жертв, а також унеможливить подачу до Криму на найближчі роки.