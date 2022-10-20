Головна Країна Політика
search button user button menu button

Потрібні міжнародні спостерігачі на Каховську ГЕС та негайне розмінування дамби – Зеленський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Потрібні міжнародні спостерігачі на Каховську ГЕС та негайне розмінування дамби – Зеленський

Зеленський: «Якщо російські терористи підірвуть дамбу, то в зоні затоплення опиняться близько 80 населених пунктів»

Окупанти замінували греблі та агрегати Каховської ГЕС, необхідне втручання міжнародних спостерігачів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу  перед Європейською радою.

«У нас є інформація, що російські терористи замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС. Це один із великих енергооб'єктів. Дамба цієї ГЕС містить обсяги близько 18 млн кубометрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні затоплення опиняться близько 80 населених пунктів, включаючи Херсон», – заявив Зеленський.

За його словами, після підриву можуть постраждати сотні тисяч людей, може бути зруйновано постачання води значній частині півдня України. Цей теракт може залишити ЗАЕС без води для охолодження. Навіть роботу каналу з постачання води до Криму буде повністю зруйновано. Це справжнє ставлення РФ до Криму.

«Наслідки цього теракту можуть стати такими, що його називатимуть історичною катастрофою. За нашою інформацією, Росія підготувала все, щоб зробити цей теракт. Українських працівників викинули з Каховської ГЕС, там лише росіяни, вони повністю все контролюють», – зазначив глава держави.

Нагадаємо,  секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підрив російськими терористами Каховської ГЕС призведе до величезної кількості людських жертв, а також унеможливить подачу до Криму на найближчі роки.

Читайте також: Удар по Каховській ГЕС. Ймовірність і наслідки
Теги: росіяни президент Херсон розмінування теракт росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Російський терор має програти, Україна й уся Європа перемогти – Зеленський
Російський терор має програти, Україна й уся Європа перемогти – Зеленський
Потрібні міжнародні спостерігачі на Каховську ГЕС та негайне розмінування дамби – Зеленський
Потрібні міжнародні спостерігачі на Каховську ГЕС та негайне розмінування дамби – Зеленський
Британія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні
Британія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні
Суд обрав ексглаві «Укрбуду» Микитасю запобіжний захід
Суд обрав ексглаві «Укрбуду» Микитасю запобіжний захід
Гаага для Путіна. Парламент Нідерландів підтримав створення спецтрибуналу
Гаага для Путіна. Парламент Нідерландів підтримав створення спецтрибуналу
Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: які завдання РФ ставить перед своїми солдатами
Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: які завдання РФ ставить перед своїми солдатами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Нове вторгнення росіян з території Білорусі: з'явився прогноз ЗСУ
30K
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
26K
Ведуча «Інтера» Даугулє відповіла нардепці, яка «настукала» на неї в СБУ
18K
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
16K
Один з регіонів Росії оголосив про початок збройного опору режиму Путіна
13K
У небо над Білоруссю піднялися носії «Кинжалів»: масштабна тривога

Новини

Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
Сьогодні, 14:21
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
Сьогодні, 07:27
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
Сьогодні, 07:16
За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:17
Аналітики ISW назвали справжню мету мобілізації в Білорусі
Вчора, 06:21
За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
18 жовтня, 07:04

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту