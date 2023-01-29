Окупанти закривають лікарні і вивозять обладнання у Каховці та Новій Каховці – Генштаб
Медичному персоналу загарбники пропонують переведення або ж звільнення
Військові Російської Федерації вивезли усе медичне обладнання та закривають лікарні Каховки та Нової Каховки. Про це у вечірньому зведенні 29 січня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
«За наявною інформацією, із місцевих лікарень Каховки та Нової Каховки російські окупанти вивезли усе медичне обладнання до Новотроїцького Херсонської області», – йдеться у повідомленні.
У Генштабі додали, що всупереч раніше наданим обіцянкам окупанти нині закривають лікарні у зазначених містах, а працівників ставлять перед фактом, пропонуючи переведення або ж звільнення.
Нагадаємо, внаслідок удару Збройних сил України по польовому аеродрому ворога в районі Каховки Херсонської області 20 грудня окупанти втратили до 150 осіб вбитими та близько 50 – пораненими.
Нагадаємо, триває 340 доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог упродовж доби здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по населених пунктах, що неподалік лінії зіткнення. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Високою залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.
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