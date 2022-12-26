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Бойовик «ДНР», який грабував мешканців Каховки, отримав підозру

Олександра Садова
glavcom.ua
Бойовик «ДНР», який грабував мешканців Каховки, отримав підозру
фото з відкритих джерел

Зловмисник спільно з російськими загарбниками здійснював розбійні напади на жителів захопленої Каховки
 

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини ще одного учасника терористичної організації «ДНР», який воював проти України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення він добровільно прибув до ворожого «військкомату» у тимчасово окупованому Новоазовську на Донеччині. Там його призначили старшим стрільцем у складі 9-го полку морської піхоти 1-го армійського корпусу РФ.

У лавах агресора він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони у напрямку Херсон-Кривий Ріг.

Крім цього, зловмисник спільно з російськими загарбниками здійснював розбійні напади на жителів захопленої Каховки. Під час таких «нальотів» окупанти грабували громадян, а у разі спротиву – застосовували зброю.

Бойовик потрапив у полон українських захисників у жовтні цього року. У зловмисника вилучили автоматичну зброю і боєприпаси.

За даними контррозвідки СБУ, затриманим є мешканець Донецької області, який після 24 лютого цього року приєднався до незаконних збройних формувань «народной милиции «ДНР».

Потім його «відрядили» до складу окупаційних угруповань РФ і направили на південний фронт.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);
  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 5 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила ворожого поплічника у ході контрдиверсійних заходів на півночі Київської області. Зрадник допомагав росіянам викрадати учасників АТО.

Прокурори у суді довели, що на початку вересня 2022 року під час окупації селища Борова Ізюмського району двоє найманців приватної військової компанії та двоє військовослужбовців 16-ої окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ катували трьох учасників АТО.

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Теги: окупанти СБУ «ДНР» фронт

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