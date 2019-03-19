Омбудсмен показала камеру Вишинського у Лук’янівському СІЗО



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Денісова повідомила, що Вишинський має окреме спальне місце та чисту постіль, він забезпечений питною водою, побутовим приладдям та посудом Фото: Людмила Денісова, Facebook

Працівник департаменту національного превентивного механізму секретаріату омбудсмена перевірив умови тримання Вишинського в Лук’янівському СІЗО

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова опублікувала знімки приміщення, де утримується звинувачений у державній зраді головний редактор видання «РИА Новости Україна» Кирило Вишинський.

Відповідні фото вона оприлюднила 19 березня у Facebook.

«Вчора адвокатом Вишинського була розповсюджена інформація, що громадянин України перебуває в Лук’янівському СІЗО у камері без електрики та матраца», - нагадала Денісова.

За її словами, 19 березня працівник департаменту національного превентивного механізму секретаріату омбудсмена перевірив умови тримання Вишинського в Лук’янівському СІЗО.

«За результатами перевірки виявлено, що приміщення, де утримується Вишинський, світле (два вікна) електрифіковане та чисте, має централізоване опалення та водопостачання», - написала вона.

Денісова також повідомила, що Вишинський має окреме спальне місце та чисту постіль, він забезпечений питною водою, побутовим приладдям та посудом.

«Умови утримання відповідають вимогам законодавства і скарг ув’язнений на них не пред’являв», - додала омбудсмен.

Нагадаємо, напередодні адвокат заявив, що Вишинський «вже чотири дні без електрики і без матраца».

Раніше повідомлялося, що 9 березня головного редактора «Риа Новости Украина» Кирила Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, етапують з Херсонського до Київського СІЗО.

Раніше суд продовжив Вишинському термін тримання під вартою до 8 квітня.

Нагадаємо, головного редактора «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, затримали у Києві 15 травня 2018 року в результаті проведення СБУ обшуку в офісі видання. Йому було інкриміновано підозру у скоєнні державної зради, кваліфікованої за частиною першою статті 111 Кримінального кодексу України.

Як відомо, обвинувальний акт проти Вишинського скеровано до суду.