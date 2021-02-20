Омбудсменка Денісова оскаржила у суді запровадження платних камер у СІЗО

Одна з платних камер у СІЗО

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження

В Окружному адмінсуді міста Києва зареєстрували позов Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової до Міністерства юстиції.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Денісова просить суд визнати протиправним наказ Мін’юсту, яким було запроваджено проєкт з надання платних послуг в слідчих ізоляторах.

Серед інших вимог – зобов’язати міністерство виключити наказ з реєстру нормативно-правових актів.

На думку уповноваженої, отримання поліпшених умов на платній основі є дискримінацією за майновим станом і суперечить чинному національному та міжнародному законодавству.

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження.

Раніше стало відомо, що омбудсменка Денісова оскаржить у суді створення платних камер в СІЗО.

Вона пояснила, що вважає таку практику дискримінаційною, адже потрібно створити рівні умови для всіх осіб, які перебувають у СІЗО.

Зазначимо, що перші платні камери підвищеного комфорту в українських слідчих ізоляторах з'явилися в травні.

Ось, зокрема платна камера в Лук’янівському слідчому ізоляторі у Києві, проживання в якій обійдеться у 2000 гривень за добу, має більшу площу, ніж звичайна, свіжий ремонт, а також окремий душ.

У Лук’янівському слідчому ізоляторі є шість VIP-камер (одна з них жіноча). Там стоять по чотири односпальних ліжка, тоді як у безплатних зазвичай доводиться спати на двоярусних.

У платних «кімнатах» є кондиціонер, мікрохвильова піч, плазмовий телевізор, холодильник. Харчування в мешканців поліпшеного формату також відрізняється. Денна норма в них однакова, але є можливість вибору.

На початку січня 2021 року міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що загальний дохід від використання платних камер у слідчих ізоляторах перевищив 2 млн гривень.