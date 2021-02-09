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    Омбудсменка Денісова оскаржить у суді створення платних камер в СІЗО

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    <span class="alt">Так виглядає найдорожча камера Лук&rsquo;янівського СІЗО</span> <div class="auth"></div> - Омбудсменка Денісова оскаржить у суді створення платних камер в СІЗО
    Так виглядає найдорожча камера Лук’янівського СІЗО
    Фото: Ліліана Григорак/Сьогодні

    Денісова вважає, що потрібно створити рівні умови для усіх осіб, які перебувають у СІЗО

    Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звертатиметься з позовом до Окружного адміністративного суду Києва з проханням скасувати можливість винаймати платну камеру у слідчих ізоляторах. Про це вона заявила в інтерв'ю «Цензор.нет».

    «Цього тижня плануємо звернутися з позовом до Окружного адміністративного суду міста Києва, щоб оскаржити наказ Мін’юсту, яким введено дискримінацію прав людей за майновою ознакою. Ми хочемо, щоб вони його скасували і створили всім ув’язненим нормальні умови», - сказала Денісова.

    Вона пояснила, що вважає таку практику дискримінаційною, адже потрібно створити рівні умови для всіх осіб, які перебувають у СІЗО.

    Зазначимо, що перші платні камери підвищеного комфорту в українських слідчих ізоляторах з'явилися в травні.

    Ось, зокрема платна камера в Лук’янівському слідчому ізоляторі у Києві, проживання в якій обійдеться у 2000 гривень за добу, має більшу площу, ніж звичайна, свіжий ремонт, а також окремий душ.

    У Лук’янівському слідчому ізоляторі є шість VIP-камер (одна з них жіноча). Там стоять по чотири односпальних ліжка, тоді як у безплатних зазвичай доводиться спати на двоярусних.

    У платних «кімнатах» є кондиціонер, мікрохвильова піч, плазмовий телевізор, холодильник. Харчування в мешканців поліпшеного формату також відрізняється. Денна норма в них однакова, але є можливість вибору.

    На початку січня 2021 року міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що загальний дохід від використання платних камер у слідчих ізоляторах перевищив 2 млн гривень.

    Нагадаємо, 30 грудня 2020 року, міністр юстиції анонсував приватизацію чотирьох тюрем у новому році.

     

    Теги: СІЗО ремонт права громадян в'язниця Людмила Денісова Денис Малюська
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