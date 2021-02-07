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    Суспільство

    Найдорожча камера Лук’янівського СІЗО: фоторепортаж з в'язниці

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    <p>Лук&rsquo;янівський слідчий ізолятор у Києві</p> - Найдорожча камера Лук’янівського СІЗО: фоторепортаж з в'язниці

    Лук’янівський слідчий ізолятор у Києві

    Сім днів перебування в цій VIP-камері коштує 8000 гривень

    Платна камера в Лук’янівському слідчому ізоляторі у Києві, проживання в якій обійдеться у 2000 гривень за добу, має більшу площу, ніж звичайна, свіжий ремонт, а також окремий душ.

    Про умови проживання в найдорожчій камері слідчого ізолятора в Україні розповів сайт «Сьогодні».

    Зазначимо: сім днів перебування в цій VIP-камері коштує 8000 гривень, місяць – 12000 гривень.

    У Лук’янівському слідчому ізоляторі є шість VIP-камер (одна з них жіноча). Там стоять по чотири односпальних ліжка, тоді як у безплатних зазвичай доводиться спати на двоярусних.

    У платних «кімнатах» є кондиціонер, мікрохвильова піч, плазмовий телевізор, холодильник. Харчування в мешканців поліпшеного формату також відрізняється. Денна норма в них однакова, але є можливість вибору.

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    Найдорожча камера Лук’янівського СІЗО: фоторепортаж з в'язниці
    Найдорожча камера Лук’янівського СІЗО: фоторепортаж з в'язниці
    Найдорожча камера Лук’янівського СІЗО: фоторепортаж з в'язниці
    Найдорожча камера Лук’янівського СІЗО: фоторепортаж з в'язниці
    Найдорожча камера Лук’янівського СІЗО: фоторепортаж з в'язниці
    Найдорожча камера Лук’янівського СІЗО: фоторепортаж з в'язниці
    Найдорожча камера Лук’янівського СІЗО: фоторепортаж з в'язниці
    Фото: Ліліана Григорак/Сьогодні

    VIP-камера площею орієнтовно 35м2 на чотирьох осіб. У безкоштовних на одного засудженого виділяється 2,5м2, а це зазвичай – 12-14 осіб в одній кімнаті.

    «Але найбільша перевага VIP-камер – душ і санвузол, які розміщені всередині», – зазначає видання.

    Заявляється, що виручені гроші з продажу місць у платних камерах підуть на ремонт тих приміщень, які непридатні для нормального життя ув’язнених.

    На початку січня-2021 міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що загальний дохід від використання платних камер у слідчих ізоляторах перевищив 2 млн гривень.

    Нагадаємо, 30 грудня 2020 року, міністр юстиції анонсував приватизацію чотирьох тюрем у новому році.

    Теги: міністр гроші Лук'янівське СІЗО тюрьма Денис Малюська
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