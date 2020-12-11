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    Кримінал

    Організатора псевдореферендуму «ДНР» засудили до п’яти років ув'язнення

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    <p><span>У травні 2014 року чоловік організував та провів на території школи &laquo;референдум&raquo; <o:p></o:p></span></p> - Організатора псевдореферендуму «ДНР» засудили до п’яти років ув'язнення

    У травні 2014 року чоловік організував та провів на території школи «референдум»

    Фото ілюстративне

    Мешканця Краматорська засуджено до п’яти років ув'язнення за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України

    Заступника голови дільничної виборчої комісії, який організував проведення так званого референдуму «ДНР» в Краматорську засуджено до п’яти років тюрми.

    Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

    Зазначається, що судом ухвалено  вирок, яким мешканця Краматорська засуджено до п’яти років ув'язнення за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.

    У травні 2014 року чоловік, будучи заступником голови дільниці, діючи за змовою із головою так званої «дільничної виборчої комісії № 5», організував та провів на території школи № 30 «референдум» щодо визнання самостійної «ДНР».

    У вересні 2020 року суд Слов'янська засудив до п’яти років тюрми з іспитовим строком на два роки. Прокуратура подала апеляцію, яку наразі частково задоволено.

    До слова, нещодавно чеському бойовику з Донбасу змінили вирок на суворіший.

    Теги: прокуратура суд ДНР референдум Донеччина в'язниця вирок
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