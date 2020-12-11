Організатора псевдореферендуму «ДНР» засудили до п’яти років ув'язнення

У травні 2014 року чоловік організував та провів на території школи «референдум»

Мешканця Краматорська засуджено до п’яти років ув'язнення за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України

Заступника голови дільничної виборчої комісії, який організував проведення так званого референдуму «ДНР» в Краматорську засуджено до п’яти років тюрми.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що судом ухвалено вирок, яким мешканця Краматорська засуджено до п’яти років ув'язнення за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.

У травні 2014 року чоловік, будучи заступником голови дільниці, діючи за змовою із головою так званої «дільничної виборчої комісії № 5», організував та провів на території школи № 30 «референдум» щодо визнання самостійної «ДНР».

У вересні 2020 року суд Слов'янська засудив до п’яти років тюрми з іспитовим строком на два роки. Прокуратура подала апеляцію, яку наразі частково задоволено.

До слова, нещодавно чеському бойовику з Донбасу змінили вирок на суворіший.