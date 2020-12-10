Процес обміну полоненими заблокований – Рєзніков

Однак у Тристоронній контактної групи сподіваються, що обмін полоненими до кінця року все-таки відбудеться

У Тристоронній контактній групі сподіваються, що обмін полоненими до кінця року все-таки відбудеться. Наразі цей процес заблокований. Про це віце-прем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков розповів на презентації проєкту «ІЗОЛЯЦІЯ: must speak», повідомило РБК-Україна.

«На жаль, цей процес (обміну полоненими – ред.) заблокований... У нас залишається надія, що нам це вдасться, то й на інших рівнях у нас йдуть консультації. 16 грудня буде наступне засідання ТКГ, ми кожен раз пропонуємо позачергові засідання ТКГ. Ще рік не закінчився, але сказати, що це відбудетеся в цьому році, не можу», – заявив він.

Нагадаємо, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що без бажання Росії обмін полоненими до кінця року неможливий. Він зазначив, що Україна виконала всі домовленості щодо проведення обміну полоненими, зокрема, передала список з 11 осіб, але з російської сторони немає жодних дій назустріч.

На початку грудня Леонід Кравчук заявив, що якщо в переговорному процесі не буде прогресу до кінця року, Україна вимагатиме відключення Росії від міжнародної розрахункової системи.



Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Нормандія й Мінськ – одні з найменш прогнозованих політичних процесів.

До речі, в пенітенціарних закладах на території Російської Федерації незаконно утримують 475 українців.