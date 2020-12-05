Чеському бойовику з Донбасу змінили вирок на суворіший

Замість умовного терміну Павла Кафку відправлено до тюрми

З умовного терміну на реальне ув’язнення змінено вирок громадянину Чехії Павлу Кафкі, який брав участь у збройному конфлікті на території Донбасу на боці російських бойовиків. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на посла України в Чехії Євгена Перебийноса.

У липні цього року крайовий суд міста Ческе Будєйовіце засудив Кафку за участь в організованому злочинному угрупованні до трьох років умовного покарання з відстрочкою на п’ять років, після чого і прокурор, і сам підсудний подали апеляції.

«І ось 3 грудня справу розглянула апеляційна інстанція – празький Верховний суд. Результат – вирок змінено з умовного на реальний! І вирок – остаточний. Тепер П.Кафка матиме три роки у в’язниці, щоб подумати, чи справді цей «рускій мір» був того вартий», – написав на своїй сторінці в Facebook Перебийніс.

27-річний чоловік у 2015 і 2016 роках служив в лавах армії так званої «ДНР». За даними звинувачення, Кафка пройшов спеціальну підготовку в танковому підрозділі, а пізніше служив в якості стрілка і водія.

Спочатку обвинувачення вимагало засудити Кафку до 12 років позбавлення волі за тероризм. Кафка не визнав себе винним в участі в збройному конфлікті на боці бойовиків і заявляв, що відправився на Донбас з метою надання допомоги людям без даху над головою або роботи в лікарні.

«Цей реальний термін ув’язнення проти чеського громадянина, що воював на Донбасі – важливий прецедент. Досі це були або умовні вироки (як проти Еріка Ешту), або заочні (як у випадку з О.Грундом), або проти іноземців (громадянин Білорусі А.Фадєєв). Таких «героїв» у Чехії ще кілька десятків. Більшість з них продовжують переховуватися на Донбасі», - зазначив посол.