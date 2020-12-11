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    Думки вголос

    В окупованому Дебальцевому «мер» з урочистостями подарував дитсадку віничок, який коштує 42 грн

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    В окупованому Дебальцевому «мер» з урочистостями подарував дитсадку віничок, який коштує 42 грн

    Росія – щедра душа!

    Мовою оригіналу

    Назначенный боевиками «мэр» Дебальцево Игорь Захаревич сделал щедрый подарок детскому садику. Подарил кухонный венчик за 40 грн и похвастался этим в соцсетях! 

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    В окупованому Дебальцевому «мер» з урочистостями подарував дитсадку віничок, який коштує 42 грн
    В окупованому Дебальцевому «мер» з урочистостями подарував дитсадку віничок, який коштує 42 грн
    В окупованому Дебальцевому «мер» з урочистостями подарував дитсадку віничок, який коштує 42 грн
    В окупованому Дебальцевому «мер» з урочистостями подарував дитсадку віничок, який коштує 42 грн

    Обратите внимание на то, как проходило это торжество. На  вручение венчика к псевдомэру вызвали заведующую. 

    Фоторепортаж с торжественного мероприятия выложили на сайт городской администрации под названием «Забота о детях».

    Ахахахахаха. Россия – щедрая душа!

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Донбас ДНР діти
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