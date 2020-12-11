В окупованому Дебальцевому «мер» з урочистостями подарував дитсадку віничок, який коштує 42 грн
Росія – щедра душа!
Мовою оригіналу
Назначенный боевиками «мэр» Дебальцево Игорь Захаревич сделал щедрый подарок детскому садику. Подарил кухонный венчик за 40 грн и похвастался этим в соцсетях!
Обратите внимание на то, как проходило это торжество. На вручение венчика к псевдомэру вызвали заведующую.
Фоторепортаж с торжественного мероприятия выложили на сайт городской администрации под названием «Забота о детях».
Ахахахахаха. Россия – щедрая душа!
Джерело: блог Дениса Казанського