В окупованому Дебальцевому «мер» з урочистостями подарував дитсадку віничок, який коштує 42 грн

Росія – щедра душа!

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Назначенный боевиками «мэр» Дебальцево Игорь Захаревич сделал щедрый подарок детскому садику. Подарил кухонный венчик за 40 грн и похвастался этим в соцсетях!

Обратите внимание на то, как проходило это торжество. На вручение венчика к псевдомэру вызвали заведующую.

Фоторепортаж с торжественного мероприятия выложили на сайт городской администрации под названием «Забота о детях».

Ахахахахаха. Россия – щедрая душа!

Джерело: блог Дениса Казанського

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