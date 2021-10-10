Озброєні молодики намагалися захопити ферму у Запорізькій області

Нападників доставили до відділку поліції для надання пояснень

Група чоловіків зі зброєю погрожувала керівнику фермерського господарства

У Запорізькій області поліцейські затримали рейдерів, які намагалися захопити фермерське господарство в Пологівському районі. Учасникам банди загрожує позбавлення волі на строк до семи років. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

За інформацією правоохоронців, на територію ферми у Благодатному на трьох автомобілях приїхали молодики зі зброєю та почала погрожувати керівництву господарства.

«Молодики з демонстрацією зброї погрожували забрати врожай, примушували голову фермерського господарства переоформити право власності на майно та віддати свою частку спадкового комплексу сільського фермерського господарства», – розповіли в міністерстві.

Поліцейські опитали свідків та очевидців події, переглянули записи з камер відеоспостереження. У рейдерів вилучили чотири мисливські гладкоствольні рушниці, три травматичні пістолети, а також набої до рушниць та пістолетів. Зброю та набої направили на балістичну експертизу.

«Особи всіх чоловіків, які вторглись на територію фермерства, встановлені. Це жителі Запорізької та Дніпропетровської області від 23-х до 31-го року. Всі вони доставлені до відділення поліції для надання пояснень», – зазначили в МВС.

Раніше у Києві поліцейські затримали місцевого мешканця, який з пневматичної гвинтівки поранив перехожого.

Як повідомлялося, 30 вересня в Солом’янському районі Києві невідомі стріляли у водія голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова.