На Львівщині жінку з інфарктом доправив до лікарні гелікоптер (фото)

Стан пацієнтки однієї з районних лікарень різко погіршився, її перевезли до Львова

Гелікоптер медичної евакуації доправив до львівської лікарні 66-річну жінку. Її стан раптово погіршився. Про це повідомляють на Facebook-сторінці Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги.

Допомога знадобилася пацієнтці Турківської центральної районної лікарні. Жінці 1955 року народження, що перебувала у терапевтичному відділенні, стало зле.

«Сьогодні вранці стан пацієнтки різко погіршився. Її перевели до анестезіологічного відділення, зробили всі обстеження, кардіограму. Клінічно все показувало на гострий інфаркт по передній стінці», – розповів заступник директора з медичної частини лікарні, лікуючий лікар Віталій Семенків.

Як додають у Львівському центрі екстреної медицини, це дванадцята евакуація хворого.

Раніше за один день в Київській області поліцейський вертоліт Airbus Helicopters Н-145 виконав відразу три рейси евакуації тяжких пацієнтів до медичних закладів.