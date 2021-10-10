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    На Львівщині жінку з інфарктом доправив до лікарні гелікоптер (фото)

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    Допомога знадобилася пацієнтці Турківської центральної районної лікарні - На Львівщині жінку з інфарктом доправив до лікарні гелікоптер (фото)
    Допомога знадобилася пацієнтці Турківської центральної районної лікарні
    Фото: Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги/Facebook

    Стан пацієнтки однієї з районних лікарень різко погіршився, її перевезли до Львова

    Гелікоптер медичної евакуації доправив до львівської лікарні 66-річну жінку. Її стан раптово погіршився. Про це повідомляють на Facebook-сторінці Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги.

    Допомога знадобилася пацієнтці Турківської центральної районної лікарні. Жінці 1955 року народження, що перебувала у терапевтичному відділенні, стало зле.

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    На Львівщині жінку з інфарктом доправив до лікарні гелікоптер (фото)
    На Львівщині жінку з інфарктом доправив до лікарні гелікоптер (фото)
    На Львівщині жінку з інфарктом доправив до лікарні гелікоптер (фото)
    На Львівщині жінку з інфарктом доправив до лікарні гелікоптер (фото)
    На Львівщині жінку з інфарктом доправив до лікарні гелікоптер (фото)
    На Львівщині жінку з інфарктом доправив до лікарні гелікоптер (фото)
    На Львівщині жінку з інфарктом доправив до лікарні гелікоптер (фото)
    На Львівщині жінку з інфарктом доправив до лікарні гелікоптер (фото)
    На Львівщині жінку з інфарктом доправив до лікарні гелікоптер (фото)
    На Львівщині жінку з інфарктом доправив до лікарні гелікоптер (фото)
    На Львівщині жінку з інфарктом доправив до лікарні гелікоптер (фото)
    На Львівщині жінку з інфарктом доправив до лікарні гелікоптер (фото)
    На Львівщині жінку з інфарктом доправив до лікарні гелікоптер (фото)
    На Львівщині жінку з інфарктом доправив до лікарні гелікоптер (фото)
    Фото: Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги/Facebook

    «Сьогодні вранці стан пацієнтки різко погіршився. Її перевели до анестезіологічного відділення, зробили всі обстеження, кардіограму. Клінічно все показувало на гострий інфаркт по передній стінці», – розповів заступник директора з медичної частини лікарні, лікуючий лікар Віталій Семенків.

    Як додають у Львівському центрі екстреної медицини, це дванадцята евакуація хворого.

    Раніше за один день в Київській області поліцейський вертоліт Airbus Helicopters Н-145 виконав відразу три рейси евакуації тяжких пацієнтів до медичних закладів.

    Теги: МВС лікар вертоліт гелікоптер евакуація
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    На Львівщині жінку з інфарктом доправив до лікарні гелікоптер (фото)