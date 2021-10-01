У Києві обстріляли водія голови Державної архівної служби України

Поліція вже затримала ймовірного стрільця

30 вересня в Солом’янському районі Києві невідомі стріляли у водія голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова. Про це сам Хромов повідомив у Facebook.

Посадовець уточнив, що він у четвер був у службовому відрядженні у м. Вінниця, їздив потягом, а службове авто залишилося в архівному містечку на вул. Солом'янській, 24.

«У цей час з сусіднього будинку по моєму водію, який перебував поруч з гаражем в архівному містечку, був зроблений постріл (чи декілька). Куля чи дріб зачепила підборіддя Сергія, загрози здоров'ю чи життю нема», – розповів Хромов.

На місці працювали швидка допомога та поліція.

За даними Хромова, слідчо-оперативна група вже затримала ймовірного стрільця. Інші обставини встановлюються.

Хромов не пов’язує даний інцидент зі своєю професійною діяльністю.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За даними слідчих, по автомобілю Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.