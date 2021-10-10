Державне бюро розслідувань накупило американських пістолетів по 23 тис. грн за штуку

Всього правоохоронці замовили 22 пістолети за 516 тис. грн

Зброя призначена для тренувальних цілей

Державне бюро розслідувань 7 жовтня уклало два договори зі столичним ТОВ «Вестор-С» на загальну суму 740,8 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Серед придбання 22 тренувальних пістолетів Glock 17T калібру 9 мм, виробництва США. Вартість однієї зброї становить 23,47 тис. грн.

У комплекті з пістолетом ідуть магазин (3 шт.), задня накладка на руків’я (4 шт.), протирка, йоршик, насадка для прискореного спорядження магазину (по 1 шт.).

Крім цього, ДБР купило 10 тис. патронів до пістолетів Glock 17T. Патрони виготовлені з пластику і розраховані на відстань до 15 м.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Вестор-С» створено у травні 2004 року. Кінцевим бенефіціаром записано киянина Валентина Сагайдака.

Як раніше писали ЗМІ, у 2018 році Кабмін запропонував надати ТОВ «Вектор-С» право на імпорт товарів військового призначення. Зокрема, йшлося про пістолети Glock-17, патрони та коліматорні приціли для потреб міноборони, СБУ, управління держохорони, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

У 2017 році «Вектор-С» стало основним постачальником патронів для Національної поліції.

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