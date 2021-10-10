Україна отримала першу партію безпекової допомоги від США (фото)

Від американських партнерів надійшло медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси

В Україну прибули вантажі додаткової безпекової допомоги від Уряду США. Про поміч під час нещодавнього візиту до Сполучених Штатів Америки домовився президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

«Окрім раніше погодженого обсягу у 250 млн доларів, Україна отримує від американських партнерів медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження ще на 60 млн доларів. Вантажі надходять декількома партіями, одна з яких прибула сьогодні, 10 жовтня, до Міжнародного аеропорту «Бориспіль», – зазначається у повідомленні.

Загалом, починаючи із 2014 року, Україна отримала матеріально-технічної підтримки від США на загальну суму понад 2 млрд доларів.

«Надання додаткової безпекової допомоги від уряду Сполучених Штатів Збройним Силам України є черговим свідченням непорушного стратегічного партнерства між нашими державами», – наголосили у Міноборони.

Нагадаємо, на початку вересня 2021 року у межах робочого візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки було підписано рамкову угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства між Міністерствами оборони України та США й угоду між урядом України та урядом США про проекти у сфері досліджень, розробок, випробувань та оцінки.

Нагадаємо, Україна і США підписали угоду про стратегічну основу оборонного партнерства. Це заявив президент України Володимир Зеленський.

США підтримують прагнення України до вступу в НАТО, заявив міністр оборони США Ллойд Остін

Нагадаємо, у вівторок, 31 серпня, президент України Володимир Зеленський, який перебуває із офіційним візитом у США, прибув до Пентагону, де у нього розпочалася зустріч із главою Міноборони США Ллойдом Остіном.

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з керівником Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Біллом Нельсоном.

Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністерка енергетики США Дженніфер Ґренгольм підписали спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату.

Зазначимо, що також у Вашингтоні 31 серпня український державний «Енергоатом» підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. У планах – ще 4 таких, а вартість проєкту – до $30 млрд.

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