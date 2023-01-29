Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Пекар «ДНР» отримав 13 років тюрми

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Пекар «ДНР» отримав 13 років тюрми
На пом’якшення покарання вплинули щире каяття обвинуваченого та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення
фото: Reuters

Мешканець окупованої Горлівки вступив до лав незаконного збройного формування, де відповідав за харчування терористів

Галицький районний суд Львова визнав винним пекаря «народної міліції» «ДНР» у державній зраді та участі в терористичній організації і призначив 13 років в’язниці з конфіскацією всього майна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 23 січня.

За матеріалами справи обвинувачений працюював різноробочим на фермерському господарстві в окупованій Горлівці. За день до повномасштабної війни Росії проти України прибув до пункту збору мобілізованих «ДНР». Представники терористичної організації видали йому літню та зимову форму, берці, речовий мішок, плащпалатку, каску, автомат АК-74 та чотири магазини до нього.

Бойову підготовку, яка тривала десять днів, найменець пройшов у  Бєлгородській області РФ. Під час окупації Харківської області обвинувачений готував їжу особовому складу, патрулював  вулиці селища Білий Колодязь Чугуївського району. На початку вересня його затримали військовослужбовці Збройних сил України у селі Юрченкове, що на Харківщині. З того часу терорист перебуває у таборі для тримання військовополонених.

Під час судового засідання обвинувачений через відеоконференцію повністю визнав вину і щиро розкаявся. Підтвердив, що є громадянином України, отримав повістку від «ДНР» на мобілізацію. Зазначив, що працював кухарем, тричі на день готував їжу для інших членів незаконного збройного формування.

На пом’якшення покарання вплинули щире каяття обвинуваченого та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Читайте також:

Теги: війна вирок «ДНР» державна зрада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Пекар «ДНР» отримав 13 років тюрми
Пекар «ДНР» отримав 13 років тюрми
Росіяни примусово паспортизують мешканців окупованих територій
Росіяни примусово паспортизують мешканців окупованих територій
Окупанти вдаються до нових методів шантажу працівників Запорізької АЕС – Генштаб
Окупанти вдаються до нових методів шантажу працівників Запорізької АЕС – Генштаб
Обстріл Костянтинівки: кількість поранених зросла до 14
Обстріл Костянтинівки: кількість поранених зросла до 14
Ексначальник Балаклійської філії «Харківобленерго» співпрацював з РФ
Ексначальник Балаклійської філії «Харківобленерго» співпрацював з РФ
Росіяни крадуть наших ув’язнених 
Росіяни крадуть наших ув’язнених 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Масована атака по військових об’єктах в Ірані. Що відомо
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9055
Армія окупантів виставить проти танків Leopard своїх роботів (фото)
8637
Депутатка Безугла вимагає вигнати Юлію Тимошенко з власної партії і виключити з фракції (документ)
5234
Київ може затопити. Синоптики прокоментували повідомлення
4623
Моторошна ДТП на трасі Київ-Полтава: маршрутка влетіла у фуру

Новини

Нові санкції України проти Росії та масована атака на військові об’єкти Ірану: головне за ніч
Сьогодні, 07:28
Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)
27 сiчня, 18:31
У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)
27 сiчня, 18:25
Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив про нову загрозу
27 сiчня, 16:55
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
27 сiчня, 15:21
План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні
27 сiчня, 13:05

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту