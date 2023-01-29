Пекар «ДНР» отримав 13 років тюрми

Мешканець окупованої Горлівки вступив до лав незаконного збройного формування, де відповідав за харчування терористів

Галицький районний суд Львова визнав винним пекаря «народної міліції» «ДНР» у державній зраді та участі в терористичній організації і призначив 13 років в’язниці з конфіскацією всього майна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 23 січня.

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За матеріалами справи обвинувачений працюював різноробочим на фермерському господарстві в окупованій Горлівці. За день до повномасштабної війни Росії проти України прибув до пункту збору мобілізованих «ДНР». Представники терористичної організації видали йому літню та зимову форму, берці, речовий мішок, плащпалатку, каску, автомат АК-74 та чотири магазини до нього.

Бойову підготовку, яка тривала десять днів, найменець пройшов у Бєлгородській області РФ. Під час окупації Харківської області обвинувачений готував їжу особовому складу, патрулював вулиці селища Білий Колодязь Чугуївського району. На початку вересня його затримали військовослужбовці Збройних сил України у селі Юрченкове, що на Харківщині. З того часу терорист перебуває у таборі для тримання військовополонених.

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Під час судового засідання обвинувачений через відеоконференцію повністю визнав вину і щиро розкаявся. Підтвердив, що є громадянином України, отримав повістку від «ДНР» на мобілізацію. Зазначив, що працював кухарем, тричі на день готував їжу для інших членів незаконного збройного формування.

На пом’якшення покарання вплинули щире каяття обвинуваченого та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.