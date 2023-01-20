Найманець «Вагнера» уник тюрми в Україні, за нього заступився прокурор

Раніше судимий росіянин Едуард Добронравов здався українським військовим

Печерський районний суд Києва звільнив від кримінальної відповідальності найманця приватної воєнної компанії «Вагнер», раніше судимого росіянина Едуарда Добронравова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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За матеріалами справи, наприкінці грудня 2022 року «вагнерівець» добровільно здався в полон військовослужбовцям Збройних Сил України. 10 січня він звернувся до органів прокуратури України із заявою про участь у злочинній організації ПВК «Вагнер». 13 січня йому оголошено підозру за участь у злочинній організації (ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу). Санкція цієї статті – позбавлення волі від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Водночас до суду надійшло клопотання прокурора відділу Офісу генерального прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваного та закриття кримінального провадження. Наголошувалося, що раніше судимий активно сприяв розкриттю злочинної організації ПВК «Вагнер», зокрема добровільно надав правдиві свідчення про діяльність злочинної організації, вступ до неї та її діяльність. Також впізнав за фотознімками Євгенія Пригожина як керівника злочинної організації ПВК «Вагнер» та особу, яка вербувала засуджених осіб на вступ до організації.

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Окремо Едуард Добронравов визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, щиро розкаявся у вчиненому і надав згоду на звільнення від кримінальної відповідальності.

Щоб звільнити найманця «Вагнера» від тюрми, Феміда застосувала ч.6 ст. 255 Кримінального кодексу, яка дозволяє звільнити від кримінальної відповідальності особу (крім організатора або керівника злочинної організації), котра повідомила про створення злочинної організації або участь у ній та активно сприяла розкриттю злочину.

Додамо, що в Росії Едуарда Добронравова було засуджено до чотирьох років ув`язнення в колонії загального режиму за викрадення транспортного засобу.

Як відомо, в Україні триває 331-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.