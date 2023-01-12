Херсонських топколаборантів судять у Миколаєві, їм загрожує довічне позбавлення волі

До суду викликається Кирило Стремоусов, якого окупаційна влада похоронила у Криму

Центральний районний суд Миколаєва призначив підготовчі засідання з розгляду обвинувальний актів щодо трьох відомих колаборантів Херсона: так званого голови «адміністрації Херсонської області» Володимира Сальдо, його заступника Кирила Стремоусова і фейкового мера Херсона Олександра Кобця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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Усі троє представників окупаційної влади обвинувачуються у державній зраді і колаборційній діяльності. Окрім цього, колаборанту Сальдо додали кримінальну статтю за виготовлення і поширення матеріалів, які виправдовують військову агресії Росії проти України.

Максимальний термін, який загрожує обвинуваченим, – довічне позбавлення волі.

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Що цікаво: 11 листопада 2022 року в анексованому Сімферополі відбулися похорони Кирила Стремоусова, який напередодні загинув у ДТП. Попри цей факт суд призначив до розгляду справу Стремоусова і через газету «Урядовий кур’єр» викликав його на засідання, яке відбудеться 23 січня 2023 року.

скріншот із газети «Урядовий кур'єр»

«У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження», – попередив суддя Сергій Медюк.

Як повідомляв «Главком», на початку року працівники Державного бюро розслідувань провели обшук у головного колаборанта Херсонської області Володимира Сальдо. У його маєтку та за місцем проживання поплічників зрадника виявлено документи РФ з прямими вказівками до вчинення злочинів проти України. Є відомості щодо структури окупаційної адміністрації та нарахування зарплатні в рублях. Знайдено конспекти, в яких нотувались особливості законодавства РФ. Також виявлено довідки щодо херсонських патріотів та активістів.

«Окремої уваги заслуговує бібліотека Сальдо, де він напевно і набирався ідеології щодо великої Росії. Поряд з такими виданнями, як «Императрица Екатерина ІІ», «Россия. Великия Судьба», «Москва. Размышления в фотографиях», сусідить посібник «Радость сексу. Книга о премудростях любви». Також багато радянської геральдики та нагород і георгіївських стрічок», – йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що СБУ затримала поплічника Сальдо, який вводив у Херсоні «рубльову зону».