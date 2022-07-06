У Києві екстоппосадовець, який скоїв держзраду під час війни, уник тюрми

Обвинувачений планував передати ворогу дані про столичні блокпости, але не встиг – його викрили співробітники СБУ

Столичний суд пожалів обвинуваченого, який тримав удома російські триколори і зброю

Шевченківський районний суд Києва визнав винним місцевого мешканця Євгена Іванова у державній зраді та незаконному зберіганні вогнепальної зброї і призначив п’ять років позбавлення волі, замінивши їх на три роки іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вирок від 8 червня.

Як з’ясувало слідство, ще до війни обвинувачений через телефонні месенджери Viber і Telegram вступив до чатів, в яких перебували особи з «Л/ДНР» та Росії. У середині 2021-го до чат-групи у Telegram, де був обвинувачений, приєднався підполковник Головного розвідуправління міноборони РФ. Він розповів, що спеціалізується на аерофоторозвідці. Згодом між обвинуваченим та російським військовослужбовцем зав’язалося дружнє та довірливе спілкування.

З початком збройної агресії Росії проти України переписка у груповому чаті Telegram стала жвавою. Переписка обвинуваченого як учасника чату стосувалась фактів зі ЗМІ та обміном власними поглядами (здебільшого погляди чату носили проросійський характер та висловлювалась росармії).

На другий день війни російський підполковник через Telegram запитав в обвинуваченого: які настроїв серед цивільних громадян та військових ЗСУ; яка ситуація з продуктами харчування, питною водою та пально-мастильними матеріалами у Києві? Інформатор одразу відгукнувся і доповів ворогу: у столиці є певні ознаки паніки серед мирного населення, але продукти в магазинах, питна вода та пальне на АЗС є в достатній кількості і військова оборона Києва зміцнюється.

Після цього розвідник попросив киянина зібрати відомості про місця дислокації українських військових, які перебувають в урядовому кварталі Києва. Протягом 26-28 лютого обвинувачений зібрав необхідні дані і передав окупанту. Зокрема, киянин пройшовся вул. Цитадельна до вул. Лаврська і записав координати та зовнішній вигляд трьох укріплених позицій, де були розміщені військові ЗСУ.

1 березня обвинувачений, перебуваючи у власному автомобілі Mitsubishi Pagero на столичній вул. Дегтярівська 26, відрапортував росіянину: на території Києва та області почали створюватись загони територіальної оборони, члени яких після вступу отримують вогнепальну зброю. Також у столиці зводяться фортифікаційні споруди для стримування технічних засобів та живої сили ворога збройних сил РФ.

У середині березня російський підполковник дав нове завдання – зібрати інформацію про столичні блокпости із зазначенням координат, кількості людей та техніки. Зібравши дані про 12 блокпостів, обвинуваченого викрили співробітники СБУ.

Крім цього, під час обшуків у помешканні обвинуваченого було вилучено пістолет марки ТТ та набої, а також два корпуси ручних осколкових гранат Ф-1 з розривними зарядами вибухової речовини і та два уніфіковані запали ручних гранат модернізованих УЗРГМ-2, які є вибуховими пристроями.

Зброя та боєприпаси, знайдані у помешканні обвинуваченого. Фото: з сайту Офісу генпрокурора

На початку травня між прокурором і обвинуваченим було укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з нею, сторони узгодили покарання, яке не пов’язано з позбавленням волі. У підсумку суд затвердив цю угоду.

Водночас протягом іспитового терміну обвинувачений повинен періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації і повідомляти цю установу про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Окремо суд конфіскував у дохід держави речові докази, серед яких вилучена зброя і боєприпаси обвинуваченого, телефон Iphone, гроші. Інші речові докази, серед яких вилучені прапори Росії, суд розпорядився знищити.

За даними ЗМІ, Євген Іванов, який отримав вирок, працював в уряді Миколи Азарова. Зокрема, з 2010-2014 років обіймав посаду першого заступника Голови Фонду державного майна України.

Нагадаємо, що в Україні триває 133-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.