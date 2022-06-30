Мама «ДНРівця», яка працює в «народній поліції», привела сина на війну

Українцю і бойовику проросійського збройного утворення суд дав 15 років тюрми

Вінницький міський суд призначив 15 років позбавлення волі стрілку «ДНР», громадянину України Геннадію Іванченку, обвинуваченого у державній зраді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 3 червня.

За матеріалами справи у перший день війни, 24 лютого 2022 року обвинувачений добровільно звернувся до військкомату терористичної організації «ДНР», що у Макіївці Донецької області. Йому присвоїли звання «рядовий» і зарахували до 127 полку армії «ДНР» (на посаді «стрільця»), яка входила до складу Збройних Сил РФ. Також він отримав форму зразка ЗС РФ, автоматичну стрілецьку зброю, засоби індивідуального захисту, аптечку і сухі продуктові набори для військовослужбовців.

Орієнтовно 3 березня бойовик Іванченко на залізничному транспорті перетнув державний кордон України у напрямку Російської Федерації. Наступного дня у той же спосіб через Керченський міст він незаконно перетнув державний кордон України у напрямку півострова Крим. У подальшому, з 11 по 13 березня обвинувачений виконував бойові завдання з охорони та оборони стратегічно важливих перехресть доріг та військової техніки ЗС РФ, яка рухалась по ним у районі села Білозірка Миколаївської області.

Злочинна діяльність стрілка «ДНР» припинили 14 березня Збройні сили України.

Під час допиту у суді Геннадій Іванченко повністю визнав вину. Розповів, що його мати працює у «поліції «ДНР», а батько помер. За день до війни в окупованій Макіївці його зупинили «поліцейські» і передали «працівникам військкомату». Останні видали йому повістку.

Коли повернувся додому, бойовик повідомив матері про мобілізацію. Після цього мати подзвонила на роботу, де їй повідомили, що її син буде розвантажувати гуманітарну допомогу. Тоді матір разом з ним почали збирати особисті речі. Наступного дня він разом із матір’ю прийшли до військкомату.

За словами обвинуваченого, його кинули воювати на Херсонщину, де він буцімто намагався дезертирувати. Українським військовим він добровільно здався до полону.

Разом з тим суд наголосив, що обвинувачений хоч ы повідомив, що визнає свою провину у вчинені злочину, але всіляко намагається акцентувати увагу на тому, що не збирався брати участь у бойових діях на боці Росії. Зокрема, як випливає зі свідчень обвинуваченого, його було мобілізовано на території ОРДЛО – самопроголошеної «ДНР», яка тимчасово не контролюється Україною.

Крім цього, обвинувачений повідомив, що отримав не лише формений одяг військового зразка, а й зброю – кулемет. Натомість факт отримання зброї повністю спростовує свідчення бойовика про те, що він не збирався брати участь у бойових діях. Адже обвинувачений отримав зброю від представників ворога.

«Таким чином, Геннадій Іванченко намагається применшити свою винуватість. Власними свідченнями він одночасно, заперечуючи зазначений факт, сам себе викриває у тому, що перейшов на бік ворога – Російської Федерації, діяв за завданням ворога (в томі числі передислоковуючись до визначених місць (Херсонська, Миколаївська області), брав участь у воєнних діях на стороні РФ в умовах воєнного стану», – зробив висновок суд.

На вирок суду може бути подана апеляція до Вінницького апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

Нагадаємо, що в Україні триває 127-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.