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    Особисті фінанси

    «Монобанк» приготував клієнтам неприємні сюрпризи

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    Є новини для клієнтів «Монобанку»
    фото з відкритих джерел

    Відомий український банк змінить тарифи за кредитними продуктами банку

    Після скасування кредитних канікул банки знову неприємно порадували українців. Клієнти «Монобанку» почали отримувати у додатку розсилки від банківської установи із попередженням про зміну тарифів за кредитними продуктами банку.

    Так з 1 серпня кредитні ставки повернуться до стандартних розмірів:

    • 3,1% на місяць за карткою;
    • 1,9% на місяць за розстрочкою та кредитом готівкою.

    Такий крок у банку пояснили зростанням облікової ставки НБУ з 10 до 25%.

    Щоправда, при цьому в банку також скасували прийняті раніше обмеження на зняття готівки та переказ грошей на інші картки в рахунок кредитних коштів. Тепер готівку можна зняти у будь-якому банкоматі, банках «А-банк» та «Універсал», а також на касах супермаркетів, автозаправних комплексів, аптеках та магазинах партнерів «Монобанку»

    Раніше «Приватбанк» та «Ощадбанк» скасували кредитні канікули, введені з березня по 1 червня, а «Монобанк» з 1 червня повернув відсотки для охочих збільшити кредитний ліміт, однак його зростання відразу спричинить підвищення ставки з 1,6% до 3,1%., які клієнти фінансової установи платитимуть уже з 1 серпня.

    Нагадаємо, Національний банк змінив облікову ставку та увалив рішення підвищити її з 10% до 25%.

    Раніше Кабмін прописав, що актуальним є перелік банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ, сформований на 24 лютого 2022 року.

    Теги: Кабмін росія Ощадбанк окупанти Національний банк тарифи війна канікули Україна Приватбанк окупація НБУ #stoprussia
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    «Монобанк» приготував клієнтам неприємні сюрпризи