«Монобанк» приготував клієнтам неприємні сюрпризи

Відомий український банк змінить тарифи за кредитними продуктами банку

Після скасування кредитних канікул банки знову неприємно порадували українців. Клієнти «Монобанку» почали отримувати у додатку розсилки від банківської установи із попередженням про зміну тарифів за кредитними продуктами банку.

Так з 1 серпня кредитні ставки повернуться до стандартних розмірів:

3,1% на місяць за карткою;

1,9% на місяць за розстрочкою та кредитом готівкою.

Такий крок у банку пояснили зростанням облікової ставки НБУ з 10 до 25%.

Щоправда, при цьому в банку також скасували прийняті раніше обмеження на зняття готівки та переказ грошей на інші картки в рахунок кредитних коштів. Тепер готівку можна зняти у будь-якому банкоматі, банках «А-банк» та «Універсал», а також на касах супермаркетів, автозаправних комплексів, аптеках та магазинах партнерів «Монобанку»

Раніше «Приватбанк» та «Ощадбанк» скасували кредитні канікули, введені з березня по 1 червня, а «Монобанк» з 1 червня повернув відсотки для охочих збільшити кредитний ліміт, однак його зростання відразу спричинить підвищення ставки з 1,6% до 3,1%., які клієнти фінансової установи платитимуть уже з 1 серпня.

Нагадаємо, Національний банк змінив облікову ставку та увалив рішення підвищити її з 10% до 25%.

Раніше Кабмін прописав, що актуальним є перелік банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ, сформований на 24 лютого 2022 року.