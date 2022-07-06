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  3. ЗСУ знищили склад боєприпасів в окупованій Макіївці (відео)
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    ЗСУ знищили склад боєприпасів в окупованій Макіївці (відео)

    ЗСУ знищили склад боєприпасів в окупованій Макіївці (відео)
    фото: скріншот з відео

    ЗСУ: «Хадженково. Працює дядечко Ленд Ліз»

    У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області був вражений склад російських окупантів. Місцеві пишуть про детонацію і вибухи.

    Відео оприлюднив СтратКом ЗСУ у телеграм-каналі. За їхніми даними, йдеться про район Ханженково.

    «Хадженково. Працює дядечко Ленд Ліз», – написали в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України.

    Відзначимо, що Макіївка є фактично північно-східним передмістям Донецька. З 2014 року перебуває на окупованій російсько-терористичними військами території.

    Раніше ЗСУ показали, як палав склад боєприпасів окупантів.

    Нагадаємо, в окупованому росіянами з 2014 року місті Сніжне Горлівського району Донецької області близько 1-ї години ночі 4 липня пролунали вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа. До слова, за 50 км від лінії фронту поблизу окупованого Алчевська на Луганщині українські військові атакували склад боєприпасів російських окупантів.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація Макіївка #stoprussia
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    ЗСУ знищили склад боєприпасів в окупованій Макіївці (відео)