ЗСУ знищили склад боєприпасів в окупованій Макіївці (відео)

ЗСУ: «Хадженково. Працює дядечко Ленд Ліз»

У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області був вражений склад російських окупантів. Місцеві пишуть про детонацію і вибухи.

Відео оприлюднив СтратКом ЗСУ у телеграм-каналі. За їхніми даними, йдеться про район Ханженково.

«Хадженково. Працює дядечко Ленд Ліз», – написали в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України.

Відзначимо, що Макіївка є фактично північно-східним передмістям Донецька. З 2014 року перебуває на окупованій російсько-терористичними військами території.

Раніше ЗСУ показали, як палав склад боєприпасів окупантів.

Нагадаємо, в окупованому росіянами з 2014 року місті Сніжне Горлівського району Донецької області близько 1-ї години ночі 4 липня пролунали вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа. До слова, за 50 км від лінії фронту поблизу окупованого Алчевська на Луганщині українські військові атакували склад боєприпасів російських окупантів.