Помер генеральний секретар ОПЕК Баркіндо

Баркіндо був генсеком ОПЕК два терміни

На 64 році життя помер генеральний секретар Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), нігерієць Мухаммед Баркіндо. Про це повідомив глава Нігерійської національної нафтової корпорації (NNPC) Меле Каярі у Твіттері.

«Ми втратили нашого шановного Мухаммеда Баркіндо. Він помер приблизно о 23:00 вчора, 5 липня 2022 року. Безумовно, це велика втрата для його найближчих родичів, NNPC, нашої країни Нігерії, ОПЕК і світової енергетичної спільноти», – написав він.

За даними CNBC, пізніше новину також підтвердили два джерела в ОПЕК

Кар’єра 63-річного Баркіндо становила більш як чотири десятиліття і включала роботу в NNPC, Duke Oil, Міністерстві закордонних справ і Міністерстві енергетики Нігерії, а також в ОПЕК.

Баркіндо був генсеком ОПЕК два терміни (по 3 роки) поспіль з травня 2016 року.

Як повідомлялося, представники країн-членів Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) обрали нового генсека організації. Ним став Хайтам аль-Гайс.

Як повідомлялося, ОПЕК може виключити Росію з угоди щодо видобутку нафти.